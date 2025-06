A Tisza Párt megszavazta azt a határozatot, amellyel az Európai Bizottság megkerülné Magyarország döntését + videó

Megosztás itt:

Az Európai Parlament tegnap Strassburgban úgy nevezett tiszta ipari megállapodásról szóló határozatot fogadott el, ami elvileg a zöld átállásról, a versenyképességről, a megfizethető energiáról szól, de valójában Ursula von der Leyen illetve a bizottság által képviselt energiapolitikába, illetve az orosz energiahordozókról történő teljes leválásnak. Ezt a határozatot a Tisza párt jelenlévő európai parlamenti képviselői is megszavazták. Ez a dokumentum szervesen csatlakozik na Repower EU az az az Európa újra energizálása kereskedelmi csomaghoz, és egyébként nevesítve is van a határozatban. Ezt részben azért találták ki, illetve ebbe ágyazták be az uniós szankciót orosz energiával kapcsolatban annak érdekében, hogy Magyarországot meg lehessen kerülni, az az Magyarország illetve Szlovákia ne tudja megvétóznia az orosz energiahordozókról történő leválást. Szakértők szerint ez alapjaiban ásná alá a magyarországi versenyképességet illetve az energiaellátás biztonságát. A Tisza Párt kedden egyébként amikor délelőtt és délután is bent voltak az ülés teremben a Magyarországról szóló és a Magyarországot sújtó szankciókat nem szavazták meg ugyan, mert nem mentek be a szavazásra taktikai okokból, miközben az Európai Néppárt tagjai azt megszavazták. Ugye a cél az lehetett, hogy Magyarországon úgy tudták ezt eladni, hogy a Tisza Párt nem szavazta meg a Magyarországi ellen irányuló szankciókat. Ha bementek volna, muszáj lett volna az igen gombot megnyomni a Néppárti frakció fejelem miatt.