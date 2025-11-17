Keresés

Belföld

A Tisza párt küldetése, hogy letörje a magyar ellenállást a migrációval szemben + videó

2025. november 17., hétfő 16:20 | Hír TV

Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány egy évtizede védi az országot a bevándorlástól, Brüsszel bábpártja pedig ezt támadja. A tárcavezető leszögezte, ha jön a Tisza, jönnek a migránsok.

  • A Tisza párt küldetése, hogy letörje a magyar ellenállást a migrációval szemben + videó

Számos kiemelt mérkőzést kell beírnia 2026-os naptárába a magyar futball válogatottnak

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

 Orbán Viktor bejelentette: tizenegy pontos gazdasági akciótervet fogadott el a kisvállalkozások érdekében a kormány, illetve a kereskedelmi és iparkamara. A miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egy háborús állapot felé menetel, azonban Magyarország továbbra is kitart a nemzeti gazdaságpolitika mellett.

