A Tisza párt küldetése, hogy letörje a magyar ellenállást a migrációval szemben + videó

Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó

Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Orbán Viktor bejelentette: tizenegy pontos gazdasági akciótervet fogadott el a kisvállalkozások érdekében a kormány, illetve a kereskedelmi és iparkamara. A miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egy háborús állapot felé menetel, azonban Magyarország továbbra is kitart a nemzeti gazdaságpolitika mellett.

Legutóbb a hétvégi győri Tisza-gyűlésen támadtak többen is a Hír TV munkatársaira, ami a sértegetések mellett fizikai agresszióban nyilvánult meg.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó Habár a litván pénzügyminiszter elismerte, hogy megingott a bizalom, hangsúlyozta hogy tovább kell támogatni az országot, amely nem csak saját, hanem Európa szabadságáért is küzd.