A Tisza Párt kötelezettsége lett volna, hogy biztonságban legyenek az adatok, de ezzel ők nem törődtek + videó
2025. november 13., csütörtök 16:00
| Hír TV
Nagy János az Igazság órájában elmondta: felelőtlenség volt a Tisza világ applikációt Ukrán cégekkel fejlesztetni, főleg úgy hogy el is siették a projektet. Az államtitkár feltette a kérdést: hogyan lehet rábízni az országot olyanokra, akik a saját szavazóik adatbiztonságát sem tudják garantálni?
Nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.