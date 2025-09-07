Keresés

Belföld

A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni

2025. szeptember 07., vasárnap 07:44 | Magyar Nemzet
Kötcse Fidesz Magyar Péter Tisza Párt

Miközben a Tisza Párt adóemelési tervei miatt forr a közvélemény, Magyar Péter vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit. Nem véletlen az időzítés: a kormányfő és a Fidesz vezetői éppen ekkor tartják a hagyományos polgári pikniket, 2004 óta. Magyar Pétert ez a tény nem zavarta, megpróbálja úgy tálalni, mintha a Tisza már régebb óta szervezne rendezvényt Kötcsén, mint a kormánypártok. A hatóságok rendkívüli készültségben várják az eseményt.

  • A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Magyar Péterék most hétvégén újabb kísérletet tesznek, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. A Tisza Párt elnöke ráadásul megpróbálja mindezt úgy tálalni, mintha a Fidesz készülne provokációval Kötcsén, és a kormánypárt szervezne az ő rendezvényükkel párhuzamosan még egyet a településen. Mindezt úgy, hogy korábban Magyar Péter maga tolakodott Varga Judit férjeként a kormánypártok rendezvényére.

A polgári pikniket egyébként 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Immár hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. A kormányfő beszédét most először közvetítik is, tehát nem zárt körű lesz, mint eddig volt.

Orbán Viktor idén a Harcosok Klubja tagjaival megosztotta az idei kötcsei piknik időpontját augusztus 11-én: délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével. Magyar Péter pedig idén, szeptember másodikán írta Facebook-oldalán, hogy „Készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén! Add tovább!”

A hírek szerint egyébként tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Később a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni.”

Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – fogalmazott Tarr Zoltán. Nem véletlen, hogy növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben. 

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

 

 

