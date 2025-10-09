A Tisza Párt kiszivárgott belső levelében sem tagadták, hogy adatszivárgás történt + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt és politikusai szerda délelőttig mindezt hazugságnak tartották, egy a Mandiner által megszerzett levélben azonban már nem tagadták az adatszivárgás tényét.

A mandiner szerint a levélben arra utalnak, hogy az applikációt nem megfelelően fejlesztették, így aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak.

A Tisza belső vizsgálata szerint egyik önkéntesük beépített ember volt, ő lehetett felelős a személyes adatok kiszivárgásáért. - írta meg a mandiner. Radnai Márk szerint az orbáni titkosszolgálat beépített emberéről van szó.