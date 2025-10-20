A Tisza Párt kerületekre vonatkozó terve őrültség + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra: "A budapesti kerületek rengeteg feladatot vesznek le a főváros válláról. Olyan feladatokat, amik egyébként a Fővárosi Önkormányzat dolgai lennének. A polgármesterek sokszor erejükön felül és pénzükön felül is oldanak meg olyan feladatokat, amelyek nem az ő dolguk lenne. Azért, hogy az ott élők tényleg rendezett, normális várossal találkozzanak. Úgyhogy szerintem ez egy agyrém, őrületesen rossz ötlet. Lehet, hogy ez is azok közé az ötlete közé tartozik, amiről nem lett volna szabad beszélni a Tiszásoknak még Karácsony Gergely felé sem, mert akkor megbuknak."