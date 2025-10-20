Keresés

Belföld

A Tisza Párt kerületekre vonatkozó terve őrültség + videó

2025. október 20., hétfő 15:00 | HírTV

Egyes budapesti kerületekben lévő rossz állapotokról Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője beszélt.

  • A Tisza Párt kerületekre vonatkozó terve őrültség + videó

Szentkirályi Alexandra: "A budapesti kerületek rengeteg feladatot vesznek le a főváros válláról. Olyan feladatokat, amik egyébként a Fővárosi Önkormányzat dolgai lennének. A polgármesterek sokszor erejükön felül és pénzükön felül is oldanak meg olyan feladatokat, amelyek nem az ő dolguk lenne. Azért, hogy az ott élők tényleg rendezett, normális várossal találkozzanak. Úgyhogy szerintem ez egy agyrém, őrületesen rossz ötlet. Lehet, hogy ez is azok közé az ötlete közé tartozik, amiről nem lett volna szabad beszélni a Tiszásoknak még Karácsony Gergely felé sem, mert akkor megbuknak."

