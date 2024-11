A Tisza Párt hallgat a DK-s összefogásról, amely ellentétes a magyar érdekekkel

Megosztás itt:

A hazánk érdekeivel számos ponton – például a kötelezően létrehozandó migránstáborok témakörében – szembemenő megállapodásról írásban kértünk tájékoztatást Magyar Péteréktől és Gyurcsány Ferencéktől, ám egyik helyről sem érkezett reakció. Arra szintén kíváncsi a Magyar Nemzet, hogy a két párt a hazai belpolitikában is folytatja-e a Brüsszelben már megkezdett együttműködést.

A brüsszeli politikában szövetségre lépett egymással a Tisza Párt és a DK, miután pártcsaládjaik – az Európai Néppárt és a szociáldemokrata S&D – egyaránt csatlakoztak a nemzeti-szuverenista erőkkel szembeni egységfronthoz.

A Tiszát és a Gyurcsány-pártot soraikban tudó EP-frakciók ugyanis aláírták a Platform Cooperation statement nevű, háború- és migrációpárti paktumot, amely számos más kérdésben is a magyar érdekekkel ellentétes álláspontot képvisel.

A DK-nak és Magyar Péter pártjának is több kérdést feltettünk a tömörülésben való részvételük okairól, ám egyik helyről sem érkezett válasz. Egyebek mellett arról érdeklődtünk a két pártnál, hogy véleményük szerint milyen előnyökkel járnak Magyarországra nézve a paktum pontjai, köztük az, hogy az aláírók azt a jogot is fenntartják maguknak, hogy a tagállamok megrendszabályozására a jövőben is bevessék a jogállamisági eljárásrendszert, amivel például a hazánknak járó uniós forrásokat tudják visszatartani.

A Magyar Nemzet rákérdezett arra is, hogy milyen haszna származik az uniónak, illetve a tagállamoknak abból, hogy a magukat Ukrajna-pártiként meghatározó aláírók az elapadó források dacára is meghatározatlan ideig folytatnák a nyugatabbra fekvő hadviselő fél támogatását.

A teljes írás ITT elérhető.

Fotó: AFP Forrás: AFP

Magyar Nemzet