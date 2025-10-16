A Tisza Párt gardróbja tele van a megszorítások csontvázaival + videó
2025. október 16., csütörtök 16:30
| Hír TV
"Most már annyi szekrényből zuhannak ki a csontvázak, hogy egy egész gardrób megtelik" – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a Tisza Párt "szakértői" leleplezték a párt valódi, megszorításokra épülő programját, amely a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől és a gazdáktól is elvenne.
Hiába állítja Magyar Péter, hogy a nyugdíjakat megadóztató szakértőnek nincs köze pártjához, Simonovits András egyértelműen a Tisza győzelméről beszél - hívja fel a figyelmet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.