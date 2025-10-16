Keresés

Belföld

A Tisza Párt gardróbja tele van a megszorítások csontvázaival + videó

2025. október 16., csütörtök 16:30 | Hír TV

"Most már annyi szekrényből zuhannak ki a csontvázak, hogy egy egész gardrób megtelik" – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a Tisza Párt "szakértői" leleplezték a párt valódi, megszorításokra épülő programját, amely a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől és a gazdáktól is elvenne.

  • A Tisza Párt gardróbja tele van a megszorítások csontvázaival + videó

Átadták a 2025-ös gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Vajon kutya- vagy a macskalélek lakozik benned? Ez a játékos személyiségteszt elárulja

A portugálok bedőltek Marco Rossi cselének? A helyi lapok tudomást sem vesznek Sallairól és Vargáról

„Nem sok jóval kecsegtet a továbbjutás" - félti a Rossi-csapatot a válogatott korábbi kapusa

Ha ezt megteszik, Szoboszlai elmenekülhet a Premier League-ből

Hatalmas pofon a kétkedőknek – A magyarok elsöprő többsége támogatja a nagycsaládosok adókedvezményét + videó

Úristen, mennyi? A PSG világrekordot döntene, hogy megszerezze Lamine Yamalt

Csaknem 20 évnyi terror után 20 év fegyházat kapott a szörnyeteg apa

Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Újságírókat verne Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói
2
Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó
3
Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne + videó
4
A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó
5
Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó
6
Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere
7
Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon
8
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó
9
India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak
10
Tisza Párt: ahol a jelöltek csak kólásdobozok + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

