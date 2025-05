Napi Aktuális – Szájer József: Magyarországon folyik a szuverenitás kiteljesítésének legnagyobb szabású kísérlete + videó

Magyarország a szuverenitás reneszánsza tekintetében egy 15 éves példátlan kísérletet hajtott végre, amit az is bizonyít, hogy olyan országok is figyelnek ránk, amelyek nagyságban és gazdaságban is jóval fölöttünk állnak – nyilatkozta a Szabad Európa Intézet igazgatója a Napi Aktuálisnak. Szájer József a most bemutatott szuverenitásindex kapcsán kiemelte: A mérőszámok nemcsak az egyes országok önállóságának aktuális állapotát értékelik, hanem azokat a kockázatokat is feltárják, amelyek a szuverenitásukat veszélyeztetik.