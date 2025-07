A Tisza Párt EP-képviselői közzétették vagyonnyilatkozatukat + videó

Megosztás itt:

Kollár Kingának vagyonnyilatkozata szerint összesen hat ingatlanban van tulajdonrésze: 50 százalékban tulajdonosa egy több mint ezer négyzetméteres gödöllői teleknek, egy belvárosi lakásnak, egy VII. kerületi, valamint egy budavári lakásnak is, illetve 2022-ben 205 ezer euróért vásárolt egy kétszobás családi házat Maderián.

Gerzsenyi Gabriella vagyonnyilatkozata szerint rendelkezik egy XIII. kerületi házzal, résztulajdonosa több teleknek is, az egyik majdnem 2000 négyzetméteres, de van egy 940 négyzetméteres szentendrei telke is egy körülbelül 300 négyzetméteres családi házzal.

Nagy értékű ingóságként több autót is feltüntetett, az egyik egy BMW. Különböző befektetésekben, biztosításokban, valamint készpénzben összesen 95 millió forintnyi megtakarítása van.

Dávid Dórának összesen három ingatlanban van tulajdonrésze: neki is egy budai lakásban, de egy londoni lakásban is, illetve társtulajdonos egy több 250 négyzetméteres balatonfenyvesi telekben is, ahol egy hétvégi ház is van.

Tarr Zoltán nyilatkozata alapján 50 százalékos tulajdonosa egy 916 négyzetméteres XVI. kerületi teleknek.

A nagy értékű ingóságai alatt egy 2025-ben vásárolt luxusautót jelölt meg. Van némi készpénze és befektetése. Folyószámláján pedig 400 ezer forint mellett valamivel több mint 6 millió forintnyi devizája van.