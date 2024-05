A Tisza Párt EP-jelöltjei körében népszerű az LMBTQ-életérzés

A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.