A Tisza Párt elnöke nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért csökkentenék a kórházi ágyak számát + videó
Megosztás itt:
2025. október 03., péntek 20:00
| Hír TV
Bombaként robbant a hír, a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán egy hangfelvételen vallotta be, hogy az igazságszolgáltatás átalakításra is készülnek. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt sunnyog a részletekről.
Áder János volt köztársasági elnök Pakson, az atomerőmű 50. évfordulóján jelentette ki: a fossziilis energiahordozókról való leválás atomenergia felhasználása nélkül biztosan nem fog sikerülni. A Kék Bolygó Alapítvány elnöke a nemzetközi szakmai szervezetekre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az atomenergia elengedhetetlen a párizsi klímacélok eléréséhez. Ráadásul a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a világ egyik legbiztonságosabbja.
A vallási vezető a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: osztja a manchesteri zsidó közösség azon tagjainak véleményét, akik a támadás után azt mondták, hogy nem lepődtek meg a történteken.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Sokkoló adat érkezett a nemzetközi közvélemény-kutatótól! Rétvári Bence államtitkár egy francia mérésre hivatkozva jelentette be, Magyarország lett Európa legbiztonságosabb országa, megelőzve Németországot és Svédországot is! Az Ipsos felmérése szerint az emberek itt félnek a legkevésbé attól, hogy bűncselekmény áldozatává válhatnak. A Belügyminisztérium szerint a siker a déli határ lezárásának és a szigorú bűntető jogszabályoknak köszönhető. Mi áll a magyar közbiztonság európai diadalmenete mögött?
Raskó György és Tarr Zoltán keményen beleszálltak a magyar mezőgazdaságba! A Tisza Párt agrárszakértője szerint a magyar gazdák "balfácánok", az alelnök pedig kijelentette. Ukrajnával nem érdemes versenyezni, ők "ezerszer jobban csinálják". A kritika mögött megszorítások és támogatáscsökkentés sejlik. A MAGOSZ elnöke szerint akár 45 százalékkal is csökkenhet az agrártámogatás. Vajon a Tisza Párt valóban a magyar gazdák tönkretételére készül? Elindult az agrárbeszélgetés, ami politikai háborúvá fajulhat.
Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állna elő, dühösen kiabál. Az ügyészséget nem érdekli a Facebook, sem a prófétai jóslat. Juhász Péter ma nem a Zsolti bácsi hazugságait terjesztő futóbolond szerepét hozta, hanem a saját, leleplezett valóságát, az ügyészség előtt az alpári kiabálás a bizonyíték arra, hogy a telefonjai tartalma és a vádjai között akkora a szakadék, mint a posztja és a valóság között. A hamis vádakért most a jogi következmények harapnak vissza.