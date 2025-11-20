A Tisza Párt elképzeléseit Brüsszel és a baloldal alakítja + videó
2025. november 20., csütörtök 19:20
| Hír TV
Selmeczi Gabriella nem tartja valószínűnek, hogy lenne saját programjuk a Tiszás egyéni országgyűlési képviselő-jelölt aspiránsoknak, hiszen Magyar Péter azokat a terveket hajtaná végre, amelyeket Brüsszelben a kezébe adtak.
Tisza adatszivárgás botrány, a Tisza párt országgyűlési képviselő-jelöltjei, Tisza adó - többek között ezekről a témáktól vitázott a volt SZDSZ-es politikus és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója, Szűcs Gábor