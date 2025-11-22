Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment extra

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Tisza Párt egyre több jelöltjéről hullik le a lepel + videó

2025. november 22., szombat 17:35 | HírTV
baloldal liberálisok jelöltek Tisza Párt

A Tisza Párt egy komolytalan politikai képződmény - így véleményezte a Fidesz európai parlamenti képviselője a Tisza Párt által kiválasztott aspiránsokat. Deutsch Tamás úgy véli, a most nagy nehezen megtalált jelöltek elsöprő többsége baloldali, liberális nézeteket képvisel.

  • A Tisza Párt egyre több jelöltjéről hullik le a lepel + videó

A most nagy nehezen megtalált jelöltek elsöprő többsége hosszú évek, évtizednyi idő óta helyben jól ismert, baloldali liberális, magukat progresszívnak füllentő, a Soros György által támogatott álcivil szervezetek politikai aktivistái által működnek. Mindenki számára világos, hogy egy virtigli, egy tőről metszett baloldali pártként az ország számtalan pontján baloldali jelölt-jelölteket talált meg a Tisza Párt – nyilatkozta Deutsch Tamás.

 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Újabb nagy dobás a Lidltől: 5000 forintot elengednek a Parkside csodagép árából

Meglepő döntést hozott Zelenszkij a béketárgyalásokról

Házasság első látásra Anna lebukott – kiderült a titok!

Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij sorsát fedi fel Trump béketerve

Hull a hó és hózik – de mégis hol?

Póczik Józsefet jogerősen pénzbüntetésre ítélték a Borkai-ügyben, a zsarolás vádja alól felmentették

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

További híreink

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
2
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
3
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
4
Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott + videó
5
Nagy összegek tűnnek el Ukrajnában + videó
6
Hull a hó és hózik – de mégis hol?
7
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó
8
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
9
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
10
Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését

Az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését

 Az amerikai baloldal állta a telexes újságírók fizetését – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Azt írták: A hét folyamán olyan információkat tártak fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!