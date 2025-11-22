A Tisza Párt egyre több jelöltjéről hullik le a lepel + videó

Megosztás itt:

A most nagy nehezen megtalált jelöltek elsöprő többsége hosszú évek, évtizednyi idő óta helyben jól ismert, baloldali liberális, magukat progresszívnak füllentő, a Soros György által támogatott álcivil szervezetek politikai aktivistái által működnek. Mindenki számára világos, hogy egy virtigli, egy tőről metszett baloldali pártként az ország számtalan pontján baloldali jelölt-jelölteket talált meg a Tisza Párt – nyilatkozta Deutsch Tamás.