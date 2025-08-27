A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó

Magyar Péter tagadja, hogy adóemelésen gondolkodna. A Tisza Párt egyik gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita közgazdász azonban arról beszélt egy Tisza sziget rendezvényen, hogyha a pártelnök kitart áfa-csökkentési ígérete mellett, akkor a költségvetési bevételek szinten tartásához nem tudja elkerülni az adók növelését. A Fidesz EP-képviselője szerint nem meglepő a Tisza Párt adóemelési terve, ugyanis az Európai Bizottság is azt követeli, hogy Magyarország változtassa meg adórendszerét.
