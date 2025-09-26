A Tisza Párt botrányos adóterve: Szánthó Miklós szerint ezzel a pedofilváddal terelték el a figyelmet

Megosztás itt:

Szánthó Miklós a központ YouTube-csatornáján kimondta: "A pofám leszakad a balos sajtó, a tiszás propaganda, a magát médiának nevező ügynökhálózat tevékenysége kapcsán." Az Alapjogokért Központ vezetője szerint miután a Tisza Párt adóemelési tervei (a Tisza-adó, amely eltörölné a családi adókedvezményt és a rezsicsökkentést) elkezdtek Magyar Péterékre ráégni, azonnali cselekvésre volt szükség.

A megoldás? Egy gyorsan "bedobott, hazugságokból felépített légvár," azaz a Szőlő utcai rágalom, amely elvonja a figyelmet a valódi gazdasági botrányról. A vádak, melyeket május óta építettek, csak egyetlen célt szolgálnak: az ellenfél lerombolását.

A tények leleplezése: nincs kiskorú áldozat, de van szóbeszéd

Szánthó Miklós az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentésére hivatkozva azonnal lerántotta a leplet a vádakról:

FIGYELEM! Nem gyermekotthon! Az intézmény nem gyermekotthon, hanem fiatalkorú fiúk számára létrehozott büntetés-végrehajtási intézet.

Nincs kiskorú érintett! A meglévő büntetőeljárás nagykorú nőket futtató gyanúsítottra vonatkozik.

Nincs kormánytag! Az ügynek nincs kormánytag, vagy politikus érintettje.

A hab a tortán, hogy a rémhíreket terjesztő informátorok – Kuslits Gábor és Káncz Csaba – maguk is bevallották: közléseiket nem konkrétumokra, hanem puszta szóbeszédekre alapozták! Ezt a légvárat vette át a sajtó, majd vitte be a parlamentbe Dobrev Klára és Arató Gergely, alkalmazva a leninista stratégiát.

Háborúpárti érdek

A történetnek azonban még ennél is mélyebb, nemzetközi vetülete lehet. Kovács István, az intézet stratégiai igazgatója szerint a történetszál „túlságosan ügyesen van felépítve ahhoz, hogy spontán szerveződjön.” A vádakat útjára indító Káncz Csaba ugyanis a brit titkosszolgálattal (MI6) is együttműködött korábban, ami szervezettségre utal!

Miért? A háborúpárti koalíciónak el kell távolítania a békepárti, szuverenista magyar kormányt, hogy ne akadályozza Európa bevonását az ukrajnai háborúba és a brüsszeli érdekek (migránsok beengedése, genderideológia) kiszolgálását.

Orbán Viktor válasza: Jogi megtorlás következik

Szánthó Miklós egyértelműen kijelentette, hogy a rágalmakból felépített pedofil sztori "gusztustalan," és nem maradhat következmények nélkül. Kocsis Máté és Orbán Viktor szavaival élve: "a következménynek jogi megtorlásnak kell lennie!"

A jobboldal feladata most az, hogy keményen bemutassa az igazságot a választópolgároknak, mert ahogy Szánthó hangsúlyozta: „A világosság győzedelmeskedik a sötétség felett, de ehhez a kemény hat és fél hónap út vezet még.”

Forrás: MTI

Fotó: Canva