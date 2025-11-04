A Tisza Párt adatszivárgási botrányának kivizsgálását rendelte el a miniszterelnök + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze.§§Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk, az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el."

A Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál is feljelentést tettek, személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt.