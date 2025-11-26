A Tisza egy brutális megszorítócsomagot készített elő + videó

Amikor egy politikusnak elfogynak az érvei, és a valóság kíméletlenül rátöri az ajtót, egyetlen eszköz marad: a fenyegetőzés. Magyar Péter most éppen megint perrel fenyeget mindenkit, aki kimondja az igazságot.
Rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentette Hadházy Ákos országgyűlési képviselőt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, miután zalaegerszegi politikusokat vádolt meg kábítószeres ügyekkel - közölte közösségi oldalán szerdán a Fidesz-KDNP-s városvezető.