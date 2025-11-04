Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Tisza-botrány új szintje: aktív bírák adatai is kiszivárogtak – ukrán kézre?

2025. november 04., kedd 20:30 | Tűzfal csoport

A Tisza-app botránya ma átlépett egy vörös vonalat. A kiszivárgott 200 ezer név között aktív, beosztott bírák is szerepelnek, köztük a Fővárosi Törvényszék bírája és egy OBH-ba beosztott bíró. Ez kettős botrány: egyrészt a Tisza Párt felelőtlensége miatt zsarolhatóvá váltak magyar bírák, másrészt felmerül a kérdés: mit keres egy bíró egy párt applikációjában?

  • A Tisza-botrány új szintje: aktív bírák adatai is kiszivárogtak – ukrán kézre?

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája napról napra sötétebb árnyalatokat ölt. Már nem "csak" 200 ezer magyar állampolgár cserbenhagyásáról van szó – ami önmagában is elfogadhatatlan –, hanem arról, hogy a kiszivárgott listán aktív, ítélkező bírák legérzékenyebb személyes adatai is szerepelnek. - írta meg a Tűzfal csoport.

A Tűzfal csoport információi szerint többek között Dr. Zajácz László (OBH-ba beosztott bíró) és Dr. Vasvári Csaba (Pesti Központi Kerületi Bíróság) neve, lakcíme és választókerülete is a kiszivárgott adatbázis részét képezi.

Ez a fejlemény a botrányt a puszta politikai dilettantizmusból a nemzetbiztonság és az igazságszolgáltatás függetlenségének legmélyebb válságába löki.

 A kettős botrány: etika és kockázat

 A józan ész alapján itt két, egymástól független, de egyformán súlyos botrányról beszélhetünk!

A bírói etika megkérdőjelezése: A bírói Etikai Kódex világosan fogalmaz: a bírónak "még a látszatát is kerülnie kell", hogy eljárása "pártos". Hogyan egyeztethető össze ez az alapvető követelmény azzal, hogy egy aktív bíró regisztrál egy politikai párt (jelen esetben a Tisza Párt) applikációjába, ezzel nyilvánvalóan politikai szimpátiáját fejezve ki? Ez felveti az érintett bírák ítéleteinek pártatlanságával kapcsolatos súlyos aggályokat.

A Tisza Párt felelőtlensége: De a botrány sokkal nagyobbik része a Tisza Párté. Ők voltak azok, akik képtelenek voltak megvédeni ezeket a rendkívül érzékeny adatokat.

A valódi tét: zsarolható bírák = zsarolható igazságszolgáltatás?

Most tegyük fel a legnyugtalanítóbb kérdést. Mi történik, ha ezek az adatok (bírák neve, lakcíme, politikai elköteleződése) – ahogy azt a kormány és az adatvédelmi hatóság is jelezte – külföldi, potenciálisan ellenséges kezekbe (pl. brüsszeli központok, ukrán szolgálatok) kerültek?

Ez aranybánya a titkosszolgálatoknak. Egy külföldi hatalom, amely tudja egy magyar bíró pontos lakcímét ÉS azt, hogy melyik párttal szimpatizál (vagyis politikailag elkötelezett, tehát sebezhető), tökéletes zsarolási potenciállal bír.

Képzeljünk el egy helyzetet, ahol egy külföldi érdekeket sértő ügy kerül egy ilyen bíró elé. A külföldi szolgálat egy egyszerű üzenettel nyomást gyakorolhat rá: "Tudjuk, hol laksz. És tudjuk, kinek szurkolsz. Ugye nem akarod, hogy ez kiderüljön, vagy hogy baj érjen?"

A Tisza Párt tehát felelőtlenségével (vagy szándékosságával) nemcsak 200 ezer embert árult el, hanem közvetlen támadási felületet kínált a magyar igazságszolgáltatás függetlensége ellen.

A felelősség teljes hiánya

És mi erre a Tisza Párt és Magyar Péter reakciója? Hallgatás a bírói érintettségről. Hallgatás az ukrán szálról. Hallgatás a fejlesztő cégről. És pofátlan mutogatás az "orosz hekkerekre".

Ez a botrány tökéletesen mutatja, hogy a Tisza Párt a brüsszeli érdekek kiszolgálását (hiszen az EPP-nek gyűjtötték az adatokat) fontosabbnak tartja a magyar nemzetbiztonságnál és az igazságszolgáltatás függetlenségénél. Az, hogy ezzel aktív bírákat hoztak zsarolható helyzetbe, számukra láthatóan elfogadható járulékos veszteség. A józan ész és az alapvető állampolgári felelősség alapján ez elfogadhatatlan.

Forrás: Tűzfal csoport

További híreink

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Újabb bizonyítékot találtak: a 3I/ATLAS idegen űrhajó lehet, mi is látjuk a hajtóműveit

Milák Kristóf ultimátumot kapott, ám van vele kapcsolatban egy újabb rejtély

Égi üzenet érkezik: 3 csillagjegy lelke végre megnyugodhat

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Milák Kristófról csak ketten beszélhetnek, a kapitány most mégis megszólalt

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

További híreink

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
2
Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát
3
Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom
4
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
7
Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár
8
Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat
9
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó
10
Orbán Viktor: Január 1-től több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat+ videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!