A Tisza-adó miatt mentek egymásnak a politikusok! - Szemző Áron és Gyopáros Alpár üzenete a szavazók felé + videó

„Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.

Radar - Döbbenet az ENSZ-ben: leállt a mozgólépcső, majd a súgógép is

Az ENSZ-beszédek legtöbbször unalmasak. Ez azonban most nem az volt. Az eseményt a technológia forradalma helyett a technológia összeomlása jellemezte: mozgólépcső megáll, súgógép elsötétül. Amikor mindenki azt hitte, az elnök zavarba jön, Trump egyetlen határozott mozdulattal vette át az irányítást, és improvizált egy olyan beszédet, amiről még napokig beszélni fog a világ.