A Tisza-adó miatt mentek egymásnak a politikusok! - Szemző Áron és Gyopáros Alpár üzenete a szavazók felé + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 25., csütörtök 17:20
| Hír TV
Az ellenzéki kritikák ellenére a Fidesz folytatja a Tisza-adóról szóló tájékoztatást, de a módszerek élesen szemben állnak egymással. A Momentum részéről Szemző Áron frakcióvezető a tájékoztató anyagot „orosz dezinformációs fegyvernek” titulálta, és látványosan a kukába dobta. Ezzel szemben Gyopáros Alpár fideszes képviselő egy személyes, hiteles videóban mutatta be, ahogy maga kézbesíti a szórólapokat, bevonva az embereket a témáról szóló párbeszédbe.
„Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.
Az ENSZ-beszédek legtöbbször unalmasak. Ez azonban most nem az volt. Az eseményt a technológia forradalma helyett a technológia összeomlása jellemezte: mozgólépcső megáll, súgógép elsötétül. Amikor mindenki azt hitte, az elnök zavarba jön, Trump egyetlen határozott mozdulattal vette át az irányítást, és improvizált egy olyan beszédet, amiről még napokig beszélni fog a világ.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Éles a kormányzati reakció a „Szőlő utcai botrányra”: Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán kijelentette, hogy közszereplőket alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal besározni nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás. A miniszterelnök szavai arra utalnak, hogy következményekkel számolhat az ellenzék.
Éles kritikával vágott vissza Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányára. A kormányfő szerint az ellenzék a hatalomért mindenre képes: „Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban.” A miniszterelnök következményeket helyezett kilátásba, hozzátéve, hogy „sem Istent, sem embert nem ismernek.”