A tévéreklám már a kutyát sem érdekli

Megosztás itt:

Megismételte a piacvezető magyarországi outdoor cég 2024 augusztusában a három évvel korábban készített reprezentatív kutatását. A felmérésnek ahogy akkor is, most is meglepő eredménye lett: az elmúlt három évben jelentősen, 10 százalékkal csökkent a televízió és majdnem ugyanennyivel internetoldalak (–9 százalék) elérése a 18–59 éves korosztályban. Ezzel szemben jelentősen nőtt a közösségi média (+6 százalék) és a 8 százalékkal a outdoor reklámé – írja a közlemény.

Minden versenyt az utca nyer – észrevesszük az outdoor reklámokat

A trend a figyelemfelkeltés szempontjából is hasonló, így néznek ki az adatok:

közterületi reklám (45 százalék),

közösségi média (49 százalék),

internet (48 százalék),

tévé (39 százalék),

rádió (22 százalék),

nyomtatott sajtót (17 százalék).

A teljes cikket a VG oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!