A tét a jövőnk: Latorcai Csaba szerint a választás sorsdöntő

2025. szeptember 16., kedd 20:30 | MTI

Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.

A magyar út sikere vagy a nyugati hanyatlás

 A KDNP főtitkára egy Polgári esték rendezvényen beszélt arról, hogy a választás tétje soha nem volt ekkora. Kiemelte, hogy 2010 óta a Fidesz-KDNP kormány eredményei, mint a rezsicsökkentés, a családtámogatások és a sikeres lakásvásárlási programok bizonyítják, hogy a magyar emberek érdekeit szolgáló politika sikeres. Ezzel szemben a baloldal és Brüsszel mindig csak adóemelésben, háborúban és beolvadásban gondolkodik.

Latorcai szerint a kormány minden stratégiai döntését konzultációval hozza meg, szemben az ellenfeleikkel, akik az emberek véleménye nélkül, Brüsszelnek engedelmeskedve cselekszenek. A politikus hangsúlyozta, hogy míg a kormány adócsökkentést és adómentességet (például a háromgyermekes anyáknak) vezetett be, addig az ellenzék csak adóemelést ígér.

Az államtitkár a háború kérdését is érintette, leszögezve, hogy Magyarország a béke oldalán áll, míg az ellenfelei a háború kiszélesítésében érdekeltek. Az elmúlt 15 év fejlődése – a települések folyamatos épülése és szépülése – szerinte egyértelműen igazolja, hogy a nemzeti önállóság és a béke a helyes út.

