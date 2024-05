A természet lassan visszaveszi Kispest első polgármesterének patkánytanyává lett házát

Nem tudták megoldani a problémát, számomra ez alkalmatlanságukról tesz tanúbizonyságot. Eleve méltatlan helyzet, hogy egy olyan épületet, amelynek eszmei értéke is van, raktárnak használnak és a falai omlanak szét, a szintén gazdátlan kertről már nem is beszélve. A Fővárosi Közgyűlés alkalmával megkérdeztem Karácsony Gergelyt, mi a terve az ingatlannal, azt akarják megvárni, amíg összedől az épület? De a főpolgármester lefagyasztja ezt az egész kérdést. Ő maga megoldani nem tudja vagy nem akarja, nem is foglalkozik vele, de a kerületnek sem adja át. Úgy sem, hogy ha neki éppen ez egy fillérjébe sem kerülne

Your browser does not support the video tag.