A tények, amikről Brüsszelben nem beszélnek: Az MCC jelentése bemutatja a magyar gazdasági modellt
2025. október 15., szerda 15:44
| Hír TV
"A magyar gazdaság egészséges" – szögezi le a Mathias Corvinus Collegium legfrissebb, több mint 2000 vállalkozás megkérdezésével készült jelentése. A kutatás szerint a háborús válság és az európai stagnálás ellenére a magyar makrogazdasági alapok stabilak, a cégek pedig rendkívül alkalmazkodóképesek.
