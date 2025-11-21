A közlemény alapján a Telex részesült a korábbi demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként használt USAID, valamint a Soros-féle Open Society Foundations forrásaiból is az Ökotárs Alapítványon keresztül.
A Biden-féle külügyminisztériumtól további 245 millió forintot zsebeltek be a Telex Akadémiára, az összeg 80 százalékát azonban képzések helyett a vezetők és újságírók bérére költötték
- tették hozzá.
Úgy folytatták a közleményt, hogy
az Európai Bizottság három pályázaton összesen 3,4 milliárd forintot juttatott egy nemzetközi médiakonzorciumnak, amelynek a Telex is tagja.
Brüsszelből további 93 millió forint landolt a Telex Akadémiához köthető Idea Alapítványnál - írták.
Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.
Ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amelyet a magukat átláthatónak beállító sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra - közölték.
A hivatal megfogalmazása szerint
a Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó: az eddigieken túl ugyanis az amerikai pénzekből politikai manipulációs céllal médiát vásárló Internewstól több mint 3 millió forintban részesültek.
Az Európai Bizottság és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől - például a Journalismfund Europe-tól és a Helsingin Sanomat Foundationtől - pedig több tíz millió forintot fogadtak el - fűzték hozzá.
"Látható, hogy a propagandalap szerint csak a magyar közpénz okoz függőséget, a külföldi nem. Azonban a fenti információkból világossá válik, hogy
a magát függetlennek beállító Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet"
- fogalmaztak a közleményben.