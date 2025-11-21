Megosztás itt:

A közlemény alapján a Telex részesült a korábbi demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként használt USAID, valamint a Soros-féle Open Society Foundations forrásaiból is az Ökotárs Alapítványon keresztül.

A Biden-féle külügyminisztériumtól további 245 millió forintot zsebeltek be a Telex Akadémiára, az összeg 80 százalékát azonban képzések helyett a vezetők és újságírók bérére költötték

- tették hozzá.

Úgy folytatták a közleményt, hogy

az Európai Bizottság három pályázaton összesen 3,4 milliárd forintot juttatott egy nemzetközi médiakonzorciumnak, amelynek a Telex is tagja.

Brüsszelből további 93 millió forint landolt a Telex Akadémiához köthető Idea Alapítványnál - írták.

Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.

Ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amelyet a magukat átláthatónak beállító sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra - közölték.

A hivatal megfogalmazása szerint

a Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó: az eddigieken túl ugyanis az amerikai pénzekből politikai manipulációs céllal médiát vásárló Internewstól több mint 3 millió forintban részesültek.

Az Európai Bizottság és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől - például a Journalismfund Europe-tól és a Helsingin Sanomat Foundationtől - pedig több tíz millió forintot fogadtak el - fűzték hozzá.

"Látható, hogy a propagandalap szerint csak a magyar közpénz okoz függőséget, a külföldi nem. Azonban a fenti információkból világossá válik, hogy

a magát függetlennek beállító Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet"

- fogalmaztak a közleményben.