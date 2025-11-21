Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó

2025. november 21., péntek 10:18 | MTI
Telex külföldi finanszírozás Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a hét folyamán olyan információkat tárt fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét - közölte a hivatal pénteken.

  • A Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó

A közlemény alapján a Telex részesült a korábbi demokrata amerikai kormányzat által politikai fegyverként használt USAID, valamint a Soros-féle Open Society Foundations forrásaiból is az Ökotárs Alapítványon keresztül.

A Biden-féle külügyminisztériumtól további 245 millió forintot zsebeltek be a Telex Akadémiára, az összeg 80 százalékát azonban képzések helyett a vezetők és újságírók bérére költötték

- tették hozzá.

Úgy folytatták a közleményt, hogy

az Európai Bizottság három pályázaton összesen 3,4 milliárd forintot juttatott egy nemzetközi médiakonzorciumnak, amelynek a Telex is tagja.

Brüsszelből további 93 millió forint landolt a Telex Akadémiához köthető Idea Alapítványnál - írták.

Mint azt a Szuverenitásvédelmi Hivatal több jelentésében bemutatta, az Európai Bizottság számos pénzalapot és pályázatot működtet, amelyek valójában a tagállami szuverenitásba való beavatkozás közvetlen eszközei.

Ezek olyan titkos szerződésekben rögzített együttműködések, amelyekbe az európai adófizetők nem láthatnak bele, nem tudhatják meg, hogy az Európai Bizottság mit kér a finanszírozásért cserébe, amelyet a magukat átláthatónak beállító sajtótermékek sem hoznak nyilvánosságra - közölték.

A hivatal megfogalmazása szerint

a Telex nem vádolható azzal, hogy ne hajolna le az apróért, ha külföldi pénzekről van szó: az eddigieken túl ugyanis az amerikai pénzekből politikai manipulációs céllal médiát vásárló Internewstól több mint 3 millió forintban részesültek.

Az Európai Bizottság és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől - például a Journalismfund Europe-tól és a Helsingin Sanomat Foundationtől - pedig több tíz millió forintot fogadtak el - fűzték hozzá.

"Látható, hogy a propagandalap szerint csak a magyar közpénz okoz függőséget, a külföldi nem. Azonban a fenti információkból világossá válik, hogy

a magát függetlennek beállító Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet"

- fogalmaztak a közleményben.

 

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor

Házasság első látásra: álomszép dekoltázst villantott az új évad sztárja

Ismert politikai elemző zúzta porrá Magyar Péter ördögi tervét, durván nekiestek a tiszások

"Sírsz a f*szért" – Brutális videó került ki Zsigmond Angiról: Felpofozott és megtépett egy lányt

Kiderült, kit javasol helyettesének Karácsony Gergely

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

7 tartalmas leves, ami nélkül nem múlhat el a november

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

További híreink

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva
2
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
3
3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó
4
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
5
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
6
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
7
Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó
8
Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról
9
Budapest helyett Brüsszel: Karácsony Gergely árnyék-külügyminisztert játszik, miközben a főváros rohad + videó
10
Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor

Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor

 Közeledik a budapesti békecsúcs - jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a 28 pontos béketerv létezésének hivatalos megerősítése után következő 2-3 hét döntő lesz. Orbán Viktor erről pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!