A tehetős túristákat célozza meg a kormány a Tisza mentén

Üzletet remélnek a Tisza mentén a nyaralóhajóktól. A tehetős turistákra szabott szolgáltatást kísérleti jelleggel vezeti be a kormány. A csatornahajózás Magyarországon számít csak újdonságnak, Nyugat-Európában kedvelt formája a vakációzásnak. Gyurcsány Ferenc is szívesen töltötte hajókázással a nyarakat, amikor miniszterelnök volt a 2000-es évek második felében. Így járta be Hollandiát, Kelet-Németországot és Írországot is.