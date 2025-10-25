A te pénzed kell a háborúra: ezért akarja Brüsszel és a Tisza Párt eltörölni az anyák adómentességét

Megosztás itt:

Koncz Zsófia államtitkár bejelentése világossá tette a magyar kormány stratégiáját: miközben Európa a megszorításokra és az adóemelésekre készül, Magyarország Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indítja el. Ez az a "Magyar Modell", ami egyedülálló.

Gondoljunk bele: 2026-tól félmillió, 2029-től egymillió édesanya lesz személyijövedelemadó-mentes. Ez egy olyan pénzügyi és társadalmi modell, amely a jövőbe, a gyermekvállalásba fektet.

És pontosan ez az, ami szúrja Brüsszel szemét.

Miért támadja Brüsszel a magyar modellt?

A válasz nyers és őszinte: mert Brüsszel háborúra készül, a háborúhoz pedig pénz kell. Rengeteg pénz.

A brüsszeli bürokraták nem egyedi családtámogatásokban gondolkodnak, hanem egységesített adóemelésekben és megszorításokban. Azt várják el a tagállamoktól, hogy a nemzeti költségvetésüket (vagyis a mi pénzünket) ne a saját polgáraikra, hanem a háborús gépezet finanszírozására fordítsák.

A magyar családtámogatási rendszer két okból is útban van nekik:

Elvonja a pénzt: A családoknál hagyott 4000 milliárd forint olyan pénz, amit Brüsszel nem tud elvenni és a háborúra költeni.

Rossz példát mutat: A magyar modell bizonyítja, hogy a megszorítások helyett létezik egy sikeres, nemzeti alapú alternatíva.

A Tisza Párt, mint Brüsszel "adóbehajtója"

Koncz Zsófia nem véletlenül nevezi meg a hazai "kiszolgálókat". A Tisza Párt lelepleződött. A kiszivárgott terveik – az szja emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése – nem véletlenek.

Ez nem egyszerűen egy másik politikai elképzelés. Ez a brüsszeli háborús terv magyarországi végrehajtása. A Tisza Párt, az Európai Néppárt tagjaként, pontosan azt a programot képviseli, amit a háborúpárti központ elvár: fel kell számolni a nemzeti szuverenitás pénzügyi alapjait (mint a rezsicsökkentés vagy a családi adókedvezmény), hogy a pénz átirányítható legyen.

A tét a te pénztárcád

Ez az, amit a "saját bőrünkön" kell éreznünk. Koncz Zsófia szerint ezek az adóemelések "évi több százezer, akár több millió forintot vennének el" a családoktól.

A választás a következő:

A pénzed a gyermekedre költöd (a kormány terve alapján)?

Vagy a pénzed Brüsszel háborújára költöd (a Tisza Párt és az EPP terve alapján)?

Amikor a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, és bevezeti a két- és háromgyermekes anyák adómentességét, azzal ezt a pénzt "páncélszekrénybe" helyezi a magyar családoknál.

A Nemzeti Konzultáció, amire az államtitkár is felhív, most pontosan erről szól. Nem egy elvont kérdőív, hanem egy népszavazás arról, hogy ki rendelkezzen a magyar családok pénzével: Budapest vagy Brüsszel? A szülők vagy a háborús lobbi?

Forrás: MTI