Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Svenk 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A te pénzed kell a háborúra: ezért akarja Brüsszel és a Tisza Párt eltörölni az anyák adómentességét

2025. október 25., szombat 11:40 | MTI

A politika ritkán ennyire egyszerű és személyes. Koncz Zsófia államtitkár mai bejelentése (plusz 4000 milliárd forint a családoknak, egymillió adómentes édesanya 2029-re) nem csupán egy jóléti intézkedés. Ez egy hadüzenet. A harc innentől nyíltan arról szól, hogy kire költjük a pénzünket. Azt a pénzt, amit a kormány a magyar családoknál hagyna, Brüsszel a háborús kasszába akarja átcsoportosítani – a Tisza Párt segítségével.

  • A te pénzed kell a háborúra: ezért akarja Brüsszel és a Tisza Párt eltörölni az anyák adómentességét

Koncz Zsófia államtitkár bejelentése világossá tette a magyar kormány stratégiáját: miközben Európa a megszorításokra és az adóemelésekre készül, Magyarország Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indítja el. Ez az a "Magyar Modell", ami egyedülálló.

Gondoljunk bele: 2026-tól félmillió, 2029-től egymillió édesanya lesz személyijövedelemadó-mentes. Ez egy olyan pénzügyi és társadalmi modell, amely a jövőbe, a gyermekvállalásba fektet.

És pontosan ez az, ami szúrja Brüsszel szemét.

 Miért támadja Brüsszel a magyar modellt?

 A válasz nyers és őszinte: mert Brüsszel háborúra készül, a háborúhoz pedig pénz kell. Rengeteg pénz.

A brüsszeli bürokraták nem egyedi családtámogatásokban gondolkodnak, hanem egységesített adóemelésekben és megszorításokban. Azt várják el a tagállamoktól, hogy a nemzeti költségvetésüket (vagyis a mi pénzünket) ne a saját polgáraikra, hanem a háborús gépezet finanszírozására fordítsák.

A magyar családtámogatási rendszer két okból is útban van nekik:

Elvonja a pénzt: A családoknál hagyott 4000 milliárd forint olyan pénz, amit Brüsszel nem tud elvenni és a háborúra költeni.

Rossz példát mutat: A magyar modell bizonyítja, hogy a megszorítások helyett létezik egy sikeres, nemzeti alapú alternatíva.

A Tisza Párt, mint Brüsszel "adóbehajtója"

 Koncz Zsófia nem véletlenül nevezi meg a hazai "kiszolgálókat". A Tisza Párt lelepleződött. A kiszivárgott terveik – az szja emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése – nem véletlenek.

Ez nem egyszerűen egy másik politikai elképzelés. Ez a brüsszeli háborús terv magyarországi végrehajtása. A Tisza Párt, az Európai Néppárt tagjaként, pontosan azt a programot képviseli, amit a háborúpárti központ elvár: fel kell számolni a nemzeti szuverenitás pénzügyi alapjait (mint a rezsicsökkentés vagy a családi adókedvezmény), hogy a pénz átirányítható legyen.

A tét a te pénztárcád

Ez az, amit a "saját bőrünkön" kell éreznünk. Koncz Zsófia szerint ezek az adóemelések "évi több százezer, akár több millió forintot vennének el" a családoktól.

 A választás a következő:

  • A pénzed a gyermekedre költöd (a kormány terve alapján)?
  • Vagy a pénzed Brüsszel háborújára költöd (a Tisza Párt és az EPP terve alapján)?

Amikor a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, és bevezeti a két- és háromgyermekes anyák adómentességét, azzal ezt a pénzt "páncélszekrénybe" helyezi a magyar családoknál.

A Nemzeti Konzultáció, amire az államtitkár is felhív, most pontosan erről szól. Nem egy elvont kérdőív, hanem egy népszavazás arról, hogy ki rendelkezzen a magyar családok pénzével: Budapest vagy Brüsszel? A szülők vagy a háborús lobbi?

Forrás: MTI

További híreink

Így néz ki Magyar Péter háborús menete – videó

Keir Starmer brit miniszterelnök: Ukrajna jövője az Egyesült Királyság jövője is + videó

Ettől a Lidl-kincstől lesz rend a konyhádban – és még jól is mutat!

Schäfer András újra játszott az Union Berlinben, de nem volt benne köszönet

Áll a bál, Szoboszlai Dominik miatt kapja az ívet az UEFA

Rémisztő összecsuklás a világbajnokságon, a sérülten versenyző magyar megtagadta az edzői utasítást

Iskolaépületnek hajtott egy busz, többen megsérültek + videó

Simán nyert Luxemburg ellen a magyar női válogatott

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

További híreink

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Stratégiai művelet formáját ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
2
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
3
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
4
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
5
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
6
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
7
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
8
Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó
9
Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó
10
Vasárnap egy órával többet aludhatunk

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!