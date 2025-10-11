A te aláírásod a muníció a brüsszeli csatához: Menczer Tamás a nemzeti összefogás erejéről

Megosztás itt:

"Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is!" – üzente Menczer Tamás a Facebookon. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a brüsszeli nyomás egyre nő, ezért minden egyes aláírásra szükség van ahhoz, hogy a kormány megvédhesse Magyarország békéjét és biztonságát.

"Mindent bevetnek ellenünk": A brüsszeli hadjárat és a "hazai bábfigurák"

Menczer Tamás egyértelműen fogalmazott: a nyomás egyre nő Magyarországon. Brüsszel mindenáron rá akarja kényszeríteni hazánkra a háborús terveit és az azokkal járó adóemeléseket. A kommunikációs igazgató szerint a brüsszeli elit "mindent bevet", és ebben a támadásban aktívan segítik őket a "magyarországi bábfigurák", vagyis a hazai baloldal, amely szó nélkül végrehajtaná a brüsszeli parancsokat.

A te aláírásod a fegyverünk: Miért számít minden egyes szavazat?

A politikus szerint Orbán Viktor akkor tudja a leghatékonyabban képviselni a magyar békepárti álláspontot a brüsszeli csatákban, ha a háborús lobbi látja: a miniszterelnök mögött ott áll az egész magyar nemzet. Minden egyes aláírás ezen a petíción egy üzenet Brüsszelnek. Nem csupán egy név egy papíron, hanem egy politikai akaratnyilvánítás, egy "lövedék" abban a fegyverben, amivel a kormány a magyar érdekekért harcol. Minél több aláírás gyűlik össze, annál erősebb a fegyver, és annál hangosabb a magyarok hangja Európában.

"Védjük meg együtt!": A nemzeti egység, mint a győzelem záloga

"Nem akarunk háborút és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék" – szögezte le Menczer Tamás. Ez az a közös nemzeti minimum, amiben a legtöbb magyar egyetért. Az aláírásgyűjtés most lehetőséget ad arra, hogy ezt az egységet megmutassuk a világnak. A tét óriási, ezért van szükség minden egyes békeszerető magyar emberre. A felhívás egyértelmű: a részvétel most nemzeti kötelesség.

Forrás: MTI

Fotó: MTI