A tavaszi ülésszakban folytatódik a dollárbaloldal parlamenti vizsgálata

A lap a Fidesz-frakciótól megtudta: a tavaszi ülésszak kezdetén folytatja a munkát a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, a hatóságok azonban addig is folytatják az ügy felderítését. Márki-Zay Péter még augusztusban ismerte be: több mint hárommilliárd forintot kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Egyesült Államokból. Ezt követően kezdte vizsgálni az ügyet a nemzetbiztonsági bizottság, majd több hatóság is.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szerdán eljuttatott videónyilatkozatában az általa az elmúlt harminc év legnagyobb külföldi befolyásolási botrányának nevezett ügyről közölte: a baloldal egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz és többször is "lebukott a hazugságaival".

Hozzátette: