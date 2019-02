A TASZ védi az MTVA-t megszálló képviselőket

A Soros György által finanszírozott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) védi az ellenzéki képviselőket az MTVA-ban történt közüzem megzavarásának ügyében. Erről Varju László DK-s országgyűlési képviselő beszélt az ATV Startban: „Ügyvéddel kell mennünk, és a TASZ vállalta ezt a képviseletet, már egyébként itt az előző időszakban is ezt tette. […] Egyeztetjük, hogy akkor mely lépésekben és milyen benyújtandó anyagokat kell előkészíteni, de mint ahogy mondtam, a TASZ szakértelmére számítunk vagy számíthatunk, és ennek megfelelően fogunk eljárni.”

A Legfőbb Ügyészség szerdán adott ki egy közleményt amiatt, hogy elutasította az ellenzéki országgyűlési képviselők panaszait a köztévé székházában történtek miatt. Leszögezte azt is: az MTVA-székház, illetve annak azon részei, amelyekbe a képviselők be akartak jutni, egyértelműen az elektronikus hírközlő hálózat részei, így közérdekű üzemnek minősülnek. Az ügy kapcsán Futó Barnabás ügyvéd korábban úgy nyilatkozott: aki hivatalos személyként követi el a közüzem megzavarását, az akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Mint ismeretes, tavaly december 17-én a köztévé székházába behatoló ellenzéki országgyűlési képviselők politikai követeléseiket akarták nyilvánosságra hozatni, s felszólításra sem hagyták el az épület üzemi terüle­teit, dulakodtak a fegyveres biztonsági őrökkel, illetve az érintettek tiltakozása ellenére folyamatosan, élőben közvetítették telefonon az ott történteket. Az ügyben az MTVA birtokvédelmet kért és több mint százhatvan feljelentést tett.