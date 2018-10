A tartozás és a munkaerőhiány okozza a problémát

A kormány is megvizsgálja a fővárosi szeméthelyzetet és várhatóan plusz forrást von be a probléma rendezésére. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tartozik az FKF-nek, részben ez okozza a problémát, részben pedig a munkaerőhiány. Hogy mikorra rendeződik a különválogatott szemét elszállítása Budapesten, arra most még nincs válasz.

Napok óta hiába várják a szemétszállítást Budapest XX. kerületében. A külön gyűjtött műanyag és fémhulladék legutóbb is itt maradt.

„Múlt hét szerdán tettük ki a szemetet, csütörtök reggel kellett volna elvinni és azóta nem szállították el” – mondta egy helyi lakos, Posztós Zsigmond.

„Azt fogjuk csinálni, hogy a heti kukába belerakjuk a műanyagot, belerakjuk a papírt és akkor vigye el a szemetes. Akkor nem kell a két kuka, vigyék a hátukra és vigyék el. Minek?” – mondta egy másik lakó, Pálházi József.

A szelektív hulladék elszállítása főváros szerte akadozik. A közterületi problémákkal foglalkozó járókelő.hu-n is rendszeresek szeméthelyzet miatti bejelentések. Az egyikre a Fővárosi Közterület-fenntartó is válaszolt, a szolgáltató azt írta: a munkaerőhiány miatt csúszik a szemétszállítás. A Hír TV forrásai szerint az FKF-nek egy több mint 10 milliárd forintos kintlévőséggel is meg kell küzdenie, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ugyanis tartozik a cégnek. A 2016 óta működő állami koordináló szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat, ebből kellene kifizetnie az elszállítást végző szolgáltatókat.

„A kormány azt hiszem a következő ülésén fog foglalkozni a kérdéssel. Van is ezzel kapcsolatos előterjesztés, plusz állami források biztosítására van szükség. Hogy ezek milyen mértékben indokoltak, erről a kormánydöntés után tudok beszámolni. Az biztos, hogy az állam szerepvállalása ezen a területen indokolt és azt is hozzá kell tenni, hogy míg mondjuk a 2010-es kormányváltást megelőző 8 évben volt olyan közszolgáltatás, amelynek az ára a tizenötszörösére emelkedett, addig mi itt is kétszeresen rezsicsökkentést hajtottunk végre” – mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszter szerint meg kell vizsgálni, hogy a rezsicsökkentésnek vagy a nem kellően hatékony gazdálkodásnak az eredménye-e a kialakult helyzet. A lakók egy dolgot tehetnek: jobban tömörítenek és tényleg csak a belevaló szemetet dobják ezekbe a kukákba.

„Nagyon fontos lenne, hogy minden lakos tisztában legyen azzal, hogy mit lehet a szelektív gyűjtőkbe tenni, mert ez mondjuk Budapesten egy komoly probléma, egy komoly veszteség, hogy a sok oda nem való szemetet és egyéb hulladékot kell kiválogatni a szelektív hulladékból. Ennek köszönhetően előállhat az a probléma is, hogy hamar megtelik a szelektív gyűjtő kuka és ezért látjuk, hogy sokszor kifolyik belőle már a hulladék” – mondta Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók És Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója.

Az FKF és a hulladékgazdálkodást koordináló nemzeti vállalat egyelőre nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, hogy mikorra rendeződik a szemétszállítás.