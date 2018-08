A tankönyvek 60 százalékát kézbesítették

Két héttel az iskolakezdés előtt a tankönyvek több mint 60 százaléka megérkezett az iskolákba. Augusztus végéig 12 és fél millió tankönyvet és munkafüzetet szállít ki az állami ellátó. Azt ígérik: a korábbi évek késéseivel ellentétben, idén nem lesznek csúszások. Idén elsőtől kilencedik osztályig minden gyerek ingyen kapja a tankönyveket, az idősebbeknél a rászorulóknak jár a támogatás. A köznevelésért felelős helyettes-államtitkár azt mondta: bevált a tankönyvpiac államosítása, mivel jóval olcsóbbak lettek a tankönyvek.

„Az elmúlt években a tankönyvpiac állami felelősségi körbe vonásával jelentős árcsökkenést is tudtunk elérni. Azzal, hogy a gyártás központilag történik, egy nagy közbeszerzés keretében a KELLO révén, az, hogy megtörtént a kiadványszámnak is egy racionalizációja, összességében mintegy 40 százalékos csökkenést tudtunk elérni, ez az államkassza, és természetesen a családok számára is megtakarítás. Több milliárd forintról beszélünk ami ilyen módon a családok zsebében marad, és a tankönyvek mégis ott vannak szeptember első napjaiban a gyerekek padján” – mondta Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős helyettes államtitkár.