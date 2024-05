A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése feltárja a külföldről finanszírozott, politikai célokkal létrehozott hálózatot + videó

A jelentésből kiderült: az X-en megjelent felvételek hitelesek és nem manipuláltak, és a tiltott külföldi kampánytámogatás mögött egy olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a felvételek megerősítik a tényt, hogy az érintett nemzetközi hálózat a saját céljai érdekében avatkozott be a 2022-es magyar választásokba, megsértve ezzel hazánk nemzeti szuverenitását. A dokumentum megállapítja azt is, hogy nem a pártok kerestek támogatókat, hanem a donorok kerestek végrehajtókat céljaik eléréséhez, és nem egyszeri esetről, hanem egy jelenleg is aktív fenyegetésről van szó.

Pár hónappal ezelőtt pedig olyan felvételek láttak napvilágot, amelyeken az Action for Democracyhoz köthető személyek - köztük Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója - beszélnek többek között a magyar politika befolyásolásáról. Az Action for Democracy ráadásul az ellenzék kampányát is segítette 2022-ben. A videók megjelenése után a Szuverenitásvédelmi Hivatal indított vizsgálatot, akik szerint a 2022-es választások előtt 5 és fél millió dollárt, azaz több mint 2 milliárd forintot juttattak Magyarországra.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.