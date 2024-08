A szuverenitás kérdése volt az egyik kiemelt témája a Tranzit fesztiválnak + videó

Megosztás itt:

Nincsen Magyarországon harmadik gazdaságfilozófia - jelentette ki a Tranziton a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal azt mondta: létezik a kormány által képviselt szuverén gazdaság politika és az abba beleszóló liberális közgazdász politika.

Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: "A szuverén gazdaságpolitikának az a lényege, hogy nem erős gazdasági érdekcsoportok mondják meg, mondjuk így a globális oldalról, hogy mi a helyes gazdaságpolitika, hanem egy ország maga dönthet arról, hogy melyek az ő szuverenitásnak alapvető elemei."

Rogán Antal hozzátette: ahol nincsen érdemi gazdaság-, és társadalomfilozófia ott a háttérben a liberális közgazdászok dolgoznak és ezt mindenképp el kell kerülni.

A külgazdasági és külügyminiszter pedig arról számolt be, hogy ma már a magyar külpolitikát is támadják, ami leginkább a liberális mainstreamnek tudható be.