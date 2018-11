„A szovjeteknek muszáj volt minél hamarabb elfojtani a felkelést”

2018. NOVEMBER 5., HÉTFÕ AZONNALI HATÁLLYAL MEGVONTA A ZÖLD HÍD KFT. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT. AZ INDOKLÁS SZERINT A ZÖLD HÍD NEM ALKALMAS A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRE. ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, LEHET PÁLYÁZNI A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉRE. KÉT IPOLY-HÍD ÉPÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN: DRÉGELYPALÁNK ÉS IPOLYHIDVÉG, VALAMINT ÕRHALOM ÉS IPOLYVARBÓ KÖZÖTT. 40 MRD FT-OT FORDÍT A KORMÁNY A FIATALOK ÉS AZ ÁLLÁSKERESÕK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT. HAVI 40 EZER FT-IG IGÉNYELHETNÉNEK A SZÜLÕK BÖLCSÕDEI TÁMOGATÁST, HA VISSZAMENNEK DOLGOZNI HVG.HU. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÍNÁBA UTAZOTT A SANGHAJBAN MEGNYÍLÓ ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPO ESEMÉNYEIRE. A MAGYAR KORMÁNY MANFRED WEBER JELÖLTSÉGÉT TÁMOGATJA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI POSZTJÁRA KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT. BEFEJEZÕDÖTT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS SZERBIÁBAN. KÉT LISTA JELÖLTJEI KÖZÜL VÁLASZTHATTÁK KI A VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS LEENDÕ 35 TAGJÁT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT KISREPÜLÕ OTTAWA FÖLÖTT, AZ EGYIK PILÓTA MEGHALT, A MÁSIKNAK SIKERÜLT LESZÁLLNIA A GÉPPEL. SVÉD RENDÕRSÉG: FELTEHETÕEN RIVÁLIS MOTOROS BANDÁK TAGJAI LÕTTÉK EGYMÁST SVÉDORSZÁGBAN, NYOLCAN MEGSEBESÜLTEK. JAPÁN, KANADA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK RÉSZVÉTELÉVEL NAGYSZABÁSÚ HADITENGERÉSZETI GYAKORLAT KEZDÕDÖTT JAPÁN PARTJAINÁL. 70 BRIT ÜZLETI VEZETÕ KÖZÖS LEVÉLBEN KÖVETEL NÉPSZAVAZÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL THE SUNDAY TIMES. EGY FELMÉRÉS SZERINT MARINE LE PEN PÁRTJA MEGELÕZTE A FRANCIA KORMÁNYPÁRTOT MTI. MAGYAR KERESKEDELMI KÖZPONTOT NYITOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER SANGHAJBAN. DONALD TRUMPHOZ ÉS THERESA MAYHEZ FORDULT SEGÍTSÉGÉRT A PAKISZTÁNBAN ISTENKÁROMLÁS VÁDJÁVAL HALÁLRA ÍTÉLT NÕ FÉRJE. MEGKEZDÕDÖTT A LENGYEL HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK MÁSODIK FORDULÓJA. TÍZ EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY CSALÁD 9 TAGJA A PALERMO TÉRSÉGÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN, KÉT EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. PHENJAN ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSEI FELÚJÍTÁSÁVAL FENYEGETÕZIK AZ AMERIKAI SZANKCIÓK MIATT. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK TÛZPÁRBAJBAN MEGÖLTEK 19 ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGEST. KÖZTÜK AZOKAT IS, AKIK ELKÖVETTÉK A KOPT KERESZTÉNY ZARÁNDOKOK ELLENI GYILKOS MERÉNYLETET. KÉT EMBERT MEGÖLT, ÖTÖT MEGSEBESÍTETT, MAJD ÖNMAGÁT IS AGYONLÕTTE EGY FÉRFI EGY JÓGASTÚDIÓBAN FLORIDA FÕVÁROSÁBAN. ALI HAMENEI: WASHINGTON AZ ISZLÁM FORRADALOM ÓTA MINDMÁIG NEM TUDTA HELYREÁLLÍTANI HATALMÁT IRÁN FELETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ CEGLÉDNÉL A 4-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGHALT, AZ ÚT ÉRINTETT SZAKASZÁT LEZÁRTÁK POLICE.HU. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT APAFA ÉS DEBRECEN KÖZÖTT, A KÉT ÁLLOMÁS KÖZÖTT A VONATOK CSAK AZ EGYIK VÁGÁNYON KÖZLEKEDHETNEK. TÖBB MINT FÉL KG KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK EGY CSEPELI DÍLER LAKÁSÁN, A FÉRFIT ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK. KIEMELTÉK CSALÁDJÁBÓL A GYANÚ SZERINT MEGERÕSZAKOLT CEGLÉDI KISLÁNYT BORS. MÁVINFORM: NOVEMBER 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A VONATOK.