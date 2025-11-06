A „szövetségesek meggyengítése” véget ért: Trump nem finanszírozza tovább a Szabad Európát

Megosztás itt:

A diplomáciában ritkák az ilyen egyértelmű gesztusok. Az, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatásának előestéjén a Trump-adminisztráció bejelenti a Szabad Európa magyar szolgálatának bezárását, több mint jelzésértékű, ez egy új korszak kezdete. - írta meg Bohár Dániel a Facebook oldalán, aki maga is a miniszterelnökkel utazik. Ez a józan ész és a kölcsönös tisztelet politikájának győzelme a globalista beavatkozási kísérletek felett.

1. A beismerés: a szövetségesek gyengítése vége

Kari Lake, az USAGM vezérigazgatójának indoklása történelmi jelentőségű: "A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet."

Bontsuk le, mit jelent ez a józan ész nyelvén.

Magyarország szövetséges: Szemben a brüsszeli és a korábbi demokrata adminisztráció hisztériájával, a Fehér Ház a magyar kormányt szövetségesként kezeli, nem pedig "problémaként".

A Szabad Európa egy eszköz volt: A mondat logikájából következik, ha a leállítással hagyják abba a szövetséges gyengítését, az azt jelenti, hogy a Szabad Európát eddig pontosan erre használták. Ez a leleplezése mindannak, amit a nemzeti oldal évek óta mond, ezek a médiumok nem "függetlenek", hanem ideológiai fegyverek egy szuverén kormány ellen.

2. A morális különbség: Brüsszel vs. Washington

Ez a döntés rávilágít a két globális központ közötti mély morális és stratégiai szakadékra.

Brüsszel és a globalista elit: Továbbra is dollár- és euró-tízmilliókat önt a "független" magyar sajtóba (lásd "dollárbaloldal", Telex, 444) és a nekik tetsző "új" projektekbe (lásd Tisza Párt). Céljuk a beavatkozás és egy nekik tetsző bábkormány installálása.

A Trump-adminisztráció (a józan ész) ezzel szemben azt mondja: "Amerika érdeke", hogy a szövetségeseivel tiszteletteljes, kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolatot ápoljon. A belső ügyekbe való beavatkozás, a kormányok amerikai adófizetők pénzén történő gyengítése káros és értelmetlen.

3. Konklúzió: kellemetlen nap a baloldali médiában

Ez a döntés kegyelemdöfés az egész hazai, külföldről finanszírozott médiabirodalom narratívájának. Képzelhetjük a döbbent csendet a Telex és a 444 szerkesztőségében. Az a "nagy testvér", akire hivatkozni szoktak (az USA), most nyilvánosan megtagadta őket, és a "nagy testvér" barátjának (Orbán Viktornak) adott igazat.

A Szabad Európa lekapcsolása tökéletes ajándék Orbán Viktor washingtoni útja elé, azt jelzi, hogy a tárgyalások a kölcsönös tisztelet és a szövetségiség alapján fognak zajlani, nem pedig a kioktatás és a beavatkozás jegyében. Ez a magyar szuverenitási politika legnagyobb diadala.

Forrás: Bohár Dániel/Facebook