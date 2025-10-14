Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A szomszédban már lángol a ház: Összeomlás előtt a román gazdaság, a családok fizetik meg az árát

2025. október 14., kedd 20:05 | Hír TV
infláció megszorítás gazdasági válság elbocsátás Híradó magyar modell Románia Hermann Endre

Egyre reménytelenebb a helyzet Romániában: a pazarló gazdaságpolitika és a politikai feszültség miatt a gazdaság szinte minden motorja lefulladt. Szakértők elbocsátási hullámra, elszabaduló inflációra és a bérek vásárlóerejének további zuhanására számítanak. A szomszédban zajló összeomlás éles kontrasztban áll a magyar modell stabilitásával.

  • A szomszédban már lángol a ház: Összeomlás előtt a román gazdaság, a családok fizetik meg az árát

További híreink

Veszett rókát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

L.L. Junior megint szerelmi bánatban szenved – újabb dráma a sztár életében?

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Végre kiderült, hol érzi magát igazán jól a lakásban a fikusz

Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott válogatott összetételén

Visszatér a szezon slágerterméke a Lidlbe – 4999 forintért nem kapsz máshol ilyet

Megtörtént a katonai hatalomátvétel a forrongó szigetországban

További híreink

Megtörtént a katonai hatalomátvétel a forrongó szigetországban

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről
10
Nincs új a nap alatt: Magyar Péterék „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!