A szocialisták remélik, hogy tudnak közösen dolgozni Botka Lászlóval

Magyarország abban érdekelt, hogy a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés minél inkább javuljon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar kormányfő elmondta, 2018 rendkívül sikeres év volt az orosz-magyar együttműködés szempontjából, aminek geográfiai alapja van, hiszen Magyarország földrajzilag Moszkva, Berlin és Isztambul háromszögében helyezkedik el. Oroszország fontos partnernek tekinti Magyarországot az Európába irányuló gázszállításban - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök magyarországi látogatása során a felek gazdasági, szociális biztonsági, energetikai valamint a keresztény közösségek védelmével és a sporttal kapcsolatos megállapodásokat írtak alá. Az ellenzék szerint nem helyes, hogy a kormány túl jó viszonyt ápol Oroszországgal. Az LMP, az MSZP és a Párbeszéd politikusai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatása túl gyakori és több kockázatot is jelent Magyarország számára. A Fidesz elképesztőnek nevezte az ellenzék képmutatását Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatásával kapcsolatban. A Fidesz hangsúlyozta: azok a szocialisták emlegetnek orosz befolyást, akik „fél évszázadon át voltak a szovjet diktatúra helytartói és a kommunista párt jogutódjai”. Megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát Magyarország - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter az Eurázsia Fórumon, Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország nem hajlandó a geopolitika oltárán feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget. Megkezdődött Eurázsia korszaka, az eurázsiai kontinens országai egyre nagyobb szerepet kapnak, együttműködésük egyre fontosabbá válik - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Eurázsia Fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az eurázsiai államok együttműködése a legjobb eszköz arra, hogy az Európai Unió megerősödjön, versenyképes legyen. Soha ilyen biztos lábakon nem állt Magyarország gázellátása, mint jelenleg, a történelem során először tele vannak a magyarországi gáztározók - mondta Szijjártó Péter, miután tárgyalt Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával. Pártigazgatóként folytatná a bukott Jobbik-elnök - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Sneider Tamás veheti át a Jobbik kasszakulcsát Szabó Gábor pártigazgatótól, aki a jövőben már csak az országos választmány elnöki teendőit látná el. November helyett jövő tavaszra halasztja tisztújító kongresszusát a Jobbik. Házkutatást tartottak a Momentum Múzeum körúti székhelyén - közölte az index.hu. A NAV kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában „költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt”. A Momentum közleménye szerint a kutatást a 2018-as országgyűlési kampány költségvetési támogatásának elszámolása miatt rendelte el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Felvetődhet Karácsony Gergely érintettsége, ezért kizárták a BRFK-t a Zuglói Sportcentrum botránya miatt indított nyomozásból - írja a Pestisrácok.hu. A portál birtokába jutott rendőrségi határozat szerint a kizárás oka, hogy a fővárosi rendőrkapitány - beosztásából adódóan - napi munkakapcsolatban van az új főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, aki adott esetben a nyomozás célkeresztjébe kerülhet. A várakozásokat messze meghaladja az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program iránt, a július 1-jei indulás óta már több mint 16 500 igénylést adtak be a Magyar Államkincstárhoz. A GfK piackutató friss felmérése szerint mintegy 12 százalékkal emelkedett Magyarországon az egy főre számított vásárlóerő 2019-ben az előző évihez képest. KSH: Augusztusban a bruttó átlagkereset 11,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 358 900 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 238 700, a kedvezményeket is figyelembe véve 246 000 forintot tett ki. A magyar tulajdonú Eurotrade Zrt. Környe határában átadta nyolchektáros napelemparkját, amelyet 1,6 milliárd forintból hoztak létre. A tatai ipari parkban átadták a japán rugógyártó NHK Spring Hungary második üzemcsarnokát - a 26 milliárd forintos beruházással háromszorosára bővült az üzem területe. Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Közös nyilatkozatban foglalták össze a közlekedés fenntarthatóságával, a járműipar átalakulásával kapcsolatos észrevételeiket és elvárásaikat a visegrádi államok autós szövetségei Budapesten. Soros György üzletember belülről rombolja Izraelt, szervezetei korlátlan költségvetéssel dolgoznak azért, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától - mondta a korábbi izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu fia Budapesten. Jair Netanjahu konzervatív aktivista szerint a Soros-szervezetek célja, hogy bevándorlókkal árasszák el Izraelt, ami ahhoz vezetne, hogy a Közel-Keleten megszűnne a kereszténység utolsó védelmi bástyája. Egyre több ország csatlakozik az üldözött keresztények megsegítéséhez és tekint példaként a Hungary Helps programra - mondta Azbej Tristan, a program megvalósításáért felelős államtitkár. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlókat találtak egy hűtőkamion rakterében Belgiumban - jelentette a helyi sajtó. Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi prefektúrán négy halálos áldozatot követelő késes ámokfutás óta - közölte Didier Lallement párizsi prefektus. Az ellenzéki jobboldali többségű francia szenátus elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megtiltaná a muzulmán fejkendő viselését az iskolai csoportokat kísérő szülőknek. Megszavazta a brit alsóház az előrehozott választások kiírását - a voksolást december 12-én tartják. Párbeszédet sürget Ferenc pápa az iraki hatóságok és a tüntetők között, és felszólította a nemzetközi közösséget, siessen a közel-keleti ország segítségére. Törökország legalább kétmillió menekültet telepít vissza Szíria északi részébe, ahol előzőleg megindította Béke Forrása fedőnevű hadműveletet - jelentette be Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Az amerikai képviselőház törvénytervezetet fogadott el, amelyben elítélte Törökország észak-szíriai invázióját. Washington hatékony új kormány mielőbbi megalakítását szorgalmazza Libanonban - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Két ember meghalt, 175 megsebesült Bagdadban, miután az iraki biztonsági erők könnygázgránátokkal lőtték a nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek helyet adó, úgynevezett zöld zónába bejutni próbáló tüntetőket. Jogosnak nevezte az iraki és a libanoni tüntetők követeléseit Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, de hozzátette, hogy az embereknek a törvényes kereteken belül kell kifejezniük követeléseiket. Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon 34 milliárd dollár (több mint 10 ezer milliárd forint) értékben vásárol F-35 típusú vadászgépeket a Lockheed Martintól. Az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy felfüggeszti a dél-szudáni ebola-szűrő kampányát, miután a munkatársait ért legutóbbi incidens során három segélymunkása életét vesztette az afrikai országban. Dánia hozzájárulását adta a vitatott Északi Áramlat-2 gázvezeték dán felségterületen építendő szakaszának kivitelezéséhez. A sötét energiát kutató hatalmas teljesítményű teleszkópot állítottak munkába az Egyesült Államokban. Elérte Los Angeles városát is a Kaliforniát pusztító erdőtűz - 200 ezer embert kellett evakuálni és legalább két és fél millióan maradtak áram nélkül. Csaknem negyvenezer hamis autóalkatrészt találtak egy teherautóban a pénzügyőrök az M43-as autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Második mérkőzését is megnyerte, így már elődöntős a Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Dinamo Tbiliszi (georgiai) - A-Híd OSC Újbuda 8:14; FTC-Telekom Waterpolo - CN Terrassa (spanyol) 17:11 Az ötödik helyen végzett magyar színekben versenyző Kuramagomedov Murad a szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában a budapesti U23-as birkózó-vb-n. Labdarúgó Magyar Kupa: Maglódi TC (megyei I.) - Puskás Akadémia FC 0:15; Salgótarján (megyei I.) - Paksi FC 1:7; BKV Előre (III.) - Ferencvárosi TC 1:3; Kazincbarcika (II.) - Budapest Honvéd 0:2 -hosszabbítás után A jégkorong Erste Ligában szereplő Hokiklub Budapest bejelentette: Gröschl Tamás tréner helyét az eddig az U21-es csapatot irányító svéd edző, Jens Brändström veszi át.