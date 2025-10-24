Keresés

Belföld

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

2025. október 24., péntek 21:30 | Magyar Nemzet
Illyés Gyula Sinkovits Imre Egy mondat a zsarnokságról

A Tisza Párt október 23-ai rendezvényén, a Hősök terén a műsor részeként elhangzott Sinkovits Imre előadásában Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeménye.

  • A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Közleményt adott ki Sinkovits Imre családja, amelyben leírják: tudomásukra jutott, hogy a 2025. október 23-i nemzeti ünnepen, a Hősök terén tartott pártrendezvényen elhangzott Illyés Gyula verse Sinkovits Imre előadásában. Hozzátették: A hangfelvétel felhasználásához nem kértek és nem is adtak engedélyt. A közleményben leszögezték: Sinkovits Imre szellemi öröksége nem köthető politikai pártokhoz vagy mozgalmakhoz. A művész egész életét az összmagyarság támogatásának és a magyar kultúra szolgálatának szentelte. A család számára különösen fontos, hogy örökségét ne használják politikai célokra vagy pártérdekek képviseletére. Felhívják a szervezők figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjanak Sinkovits Imre felvételeinek politikai célzatú felhasználásától, és kérik, hogy tartsák tiszteletben a művész szellemi és erkölcsi hagyatékát – zárul a közlemény. 

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt rendezvényén visszaélés történik. Ismert: a karcagi rendőrkapitányság szeptember elején szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék ügyében. Ujvári Imre azért fordult korábban a hatósághoz, mert a Tisza Párt emberei egy nyilvános illemhelyről használtak áramot fizetés nélkül, illetve autóval hajtottak be egy természetvédelmi területre.

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

