A szigorú intézkedéseknek köszönhetően nem jutott be a fertőzés

2500-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg, ezzel 272 főre emelkedett az elhunytak száma, 485-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, de az eredményes védekezésnek köszönhetően sikerül laposan tartani a járványgörbét - emelte ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: 927 embert kezelnek kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt fertőzöttek 57 százaléka nő, 43 százalékuk férfi. Minden eddiginél több, 1905 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt a hétvégén - hangsúlyozta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Karácsony Gergely felelőssége az ami Budapesten történik járványügyben - jelentette ki Tarlós István a Kossuth rádióban. Az egykori főpolgármester azt mondta, hogy a mostani járványügyi szabályok alapján a városvezető saját hatáskörben intézkedik, így már nem tolhatja másra a felelősséget. Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője úgy látja, hogy nem követhető a főpolgármesteri rendeletalkotás, mióta Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatt nem hívja össze a Fővárosi Közgyűlést. Újabb hamisítás a Városházán - írja az Origo. A portál rámutat: Karácsony Gergely doktorként emlegeti egészségügyi főtanácsnokát, csakhogy a főpolgármester állításával szemben Havasi Gábornak nem orvosi, hanem csak mentőápoló végzettsége van. A korai és szigorú intézkedéseknek köszönhető, hogy a Kolping Intézményfenntartó egyik idősotthonában sem jelent még meg a koronavírus - mondta az egyházi fenntartású szervezet főigazgatója. Az otthonokban folyamatos az orvosi jelenlét. Pert indít a DK azért, hogy a kormány elárulja: hány emberen végeztek eddig koronavírustesztet Magyarországon - közölte az ellenzéki szervezet pártigazgatója. A házelnök szerint Soros György már meg sem próbálja elrejteni valódi szándékát, kendőzetlenül ír legújabb tervéről. Kövér László a Hír Tv Bayer show című műsorában a kettes számú Soros tervről azt mondta, a milliárdos pénzügyi megoldásainak súlyos következményei lehetnek az Európai Unióra nézve. A veszélyhelyzet idején érdemes otthonról kényelmesen, ingyenesen és online vásárolni állampapírt, így például Babakötvényt is, ezt hétfőtől azok a szülők is megtehetik, akiknek még nincs ehhez szükséges Start-számlájuk - közölte Tállai András. Minden népesedési mutató javult Magyarországon - mondta a Kopp Mária Intézet elnöke a Hír Tv-nek. Fűrész Tünde hangsúlyozta: 2019 decembere és 2020 februárja között csaknem 23 ezer gyerekkel több született Magyarországon, mint az előző télen, ennek következtében a termékenységi arányszám is jelentős mértékben megugrott, erre 40 éve nem volt példa. Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817 034 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest. A járvány halálos áldozatainak száma 608-ra nőtt. Egy nap alatt 492 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában, köztük 101 egészségügyi dolgozót - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik. Olaszországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 195 ezret, a járvány halálos áldozatainak száma több mint 26 ezerre emelkedett. Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Az Egyesült Királyságban több mint 144 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében összesen 20 319 vesztették életüket. Franciaországban az elmúlt 24 órában 369-cel 22 614-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban eddig csaknem 224 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 23 190 halálos áldozata van. Belgiumban átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 7 ezren vesztették életüket. Hollandiában megközelítette a 38 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében 4475 elhunytat tartanak nyilván. Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn tér vissza munkába – jelentette be a Downing Street-i szóvivő. Az Egyesült Államokban meghaladta az 54 ezret az elhunytak, és a 900 ezret a járványban megfertőzöttek száma. New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket. Bevezethetik Németországban az otthoni munkavégzés jogát, a szövetségi munkaügyi és szociális minisztériumban már dolgoznak a törvényjavaslaton - mondta Hubertus Heil, a tárca vezetője a Bild am Sonntag című lapnak. Vegetatív állapotban van Észak-Korea vezetője több külföldi hírportál szerint. Egy hongkongi televízió vezetője azt állítja: Kim Dzsong Un életét vesztette. Meg nem erősített hírek szerint április 12-én szívműtéten esett át. A koronavírus-járvány miatt ismét lezárták a hétvégén Budapesten a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot is, valamint Visegrádot és részlegesen Szentendrét. Hétfőtől kötelező a maszk, illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál viselése a BKV járatain, a fővárosi boltokban és bevásárlóközpontokban, valamint csak így lehet igénybe venni a taxiszolgáltatásokat is 6 éves kor felett - közölte a BKV Zrt. Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Balesetben életét vesztette egy motoros a 82-es főúton, Zirc-Kardosrét külterületén. Budapesten letartóztattak egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem csökkentik egy XIII. kerületi áruház vásárlóinak számát, robbantással éri el célját - közölte a fővárosi főügyész. Ha kedvezően alakulnak a körülmények, május közepétől lehet tervezni a hazai vívóélet újraindulását, akkortól kezdődhetnek el első lépésként a hagyományos edzések a klubokban – mondta Tamás Henriette, a Magyar Vívó Szövetség főtitkára. Közös megegyezéssel szerződést bontott Anel Hadzic bosnyák középpályással a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata.