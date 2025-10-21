A szigetvilág összeomlása: Magyar Péter szerint a süllyedő szigetek valójában álszigetek voltak + videó

Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó

A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Az AfD vezetője kimondta! Alice Weidel szerint Brüsszel politikája irracionális, a német zöldideológia szándékos rombolás, a budapesti békecsúcs pedig példaértékű. Kattintson a kőkemény interjúért!

Magyarország a logisztika királya! Rekordot döntött a tengeri konténerforgalom, 14%-os a növekedés. Míg Brüsszel politikája kudarcot vall, a magyar modell működik. Kattintson a siker részleteiért!

