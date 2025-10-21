A szigetvilág összeomlása: Magyar Péter szerint a süllyedő szigetek valójában álszigetek voltak + videó

"Hetente egy-egy megszűnik, azok ugyan álszigetek" – ezzel a briliáns logikával ismerte el Magyar Péter a Hír TV-nek, hogy hullik szét a pártja. Az újbudai és ongai csoportok után a Tisza-tavi sziget is feloszlatta magát, "unintelligens" emberekre és koordinációs káoszra hivatkozva. A "messiás" körül egyre fogy a levegő.
