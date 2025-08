A Sziget szervezői ragaszkodtak a szélsőséges Kneecap fellépéséhez, Gerendai Károly is a háttérben állhat + videó

Megosztás itt:

A Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket éltette egyik koncertjén a szélsőséges és antiszemita Kneecap északír rapzenekar. Az Izrael ellenes és palesztinbarát megnyilvánulásairól is ismert együttest a Sziget fesztiválra is várták fellépőként. A szervezők annak ellenére is a végsőkig ragaszkodtak fellépésükhöz, hogy az együttest még baloldali szervezetek is elítélik.

Fellépni végül nem tudnak, mert a kormány három évre kitiltotta Magyarországról az együttes tagjait. A Mandiner korábban arról írt, hogy a fesztivál szervezői azért ragaszkodhattak a terrorista szervezeteket éltető északír együtteshez fellépéséhez, mert Gerendai Károly fesztiválalapító és a vele üzletelő Mazen Al Ramahi jordán milliárdos ezt kérhette tőlük.