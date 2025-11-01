Keresés

Belföld

A Sziget fesztivál megmentéséről szóló történet hátterében a Tisza Párt további befolyásszerzése állhat

2025. november 01., szombat 07:23
Sziget fesztivál Gerendai Károly Szeretem Magyarországot Klub Magyar Péter Tisza Párt

Gerendai Károly a Sziget fesztiválért bejelentkező vállalkozó tulajdonképpen magához hívatta Magyar Pétert, akit azonnal jobb belátásra bírt, így a Tisza Párt a nagy ellenzőjéből hatalmas támogatójává vált annak az elképzelésnek, hogy ismét a milliárdoshoz kerüljön a hatalmas biznisz – tudta meg a Magyar Nemzet. A látványos hátraarc nyilván annak köszönhető, hogy Gerendai a főszervezője a Szeretem Magyarországot Klubnak, amelynek számos olyan befolyásos személy a tagja, akik pénzzel, médiafelülettel és kapcsolatrendszerrel támogatják a Tisza Pártot.

  • A Sziget fesztivál megmentéséről szóló történet hátterében a Tisza Párt további befolyásszerzése állhat

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Néhány hete robbant a bomba: a Sziget fesztivál mögött álló külföldi multicég közölte, hogy megválik az érdekeltségétől. Ezt követően bejelentkezett a fesztiválért Gerendai Károly egykori tulajdonos és alapító, aki korábban sok milliárd forintért adta el a rendezőcéget. Gerendai a Fővárosi Közgyűlésbe is elment lobbizni, hogy milliárdos állami és önkormányzati segítséggel ő maga folytathassa a bizniszt. Karácsony Gergely a testület elé vitte a Gerendai-tervet az együttműködés mikéntjéről, ám a pártok többsége ellenezte azt, köztük a leghangosabban a Tisza. Azonban néhány órán belül minden megváltozott. Ugyanis Magyar Péter a közgyűlés ülésének másnapján már a fesztiválért bejelentkező régi alapító-tulajdonossal, Gerendai Károllyal szelfizett, a bejegyzéshez hozzáfűzve: „jövőre találkozunk a Sziget fesztiválon”.

A Magyar Nemzet megpróbálta feltárni, mi történt abban a rövid időszakban, mialatt Magyar Péter az ellenkezőjére változtatta az álláspontját a Sziget fesztivál ügyében. A 180 fokos fordulat azért is különös, mert a Tisza javaslata csak részletkérdésekben különbözik Gerendai eredeti elképzeléseitől.

A Tisza Párt belső működésére rálátó informátorok szerint Magyar Péter hátraarca egyszerűen annak tudható be, hogy Gerendai kész helyzet elé állította őt. A Tisza-vezérnek így nem maradt más lehetősége, mint kiegyezni a milliárdos üzletemberrel és támogatni az ajánlatát. A Tisza új „feltételei” pedig csak alibiként szolgálhattak a hirtelen fordulathoz.

Egyébként Karácsony Gergely sokatmondóan úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kereste meg Gerendait, márpedig a főpolgármester magától a befektetőtől tájékozódhatott az ügyben. Elmondása szerint ugyanis levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.

Fotó: Facebook

Háború Ukrajnában

