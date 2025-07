A szexuális nevelés a szülő feladata és nem a pedagógusé + videó

Megosztás itt:

A Tisza szimpatizáns tanár szerint már egészen óvodás kortól érzékenyíteni kellene a gyerekeket. A pedagógus is részt vett a szombati Budapest Büszkeség menetén, ahol azt is bevallotta, hogy az ő iskolájában amúgy is működik a gyermekek érzékenyítésére irányuló program.

Nincs helye az iskolákban és az óvodákban ennek a szélsőséges elméletnek - A miniszterelnöki biztos emlékeztetett emlékeztetett: 2022-ben tartottak egy népszavazást, ahol 3,7 millió ember mondott nemet a gender ideológiára. Balatoni Katalin szerint a szexuális nevelés a család, nem pedig a pedagógus feladata.