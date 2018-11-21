2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

A Szeviép-vezetők börtönbüntetése is téma lesz a Lapzártában

Hír TV

2018. november 21., szerda 19:03, frissítve: szerda 19:03

Döntött a bíróság, első fokon letöltendő börtönt kaptak a Szeviép-vezetők – erről is szó esik majd a Lapzártában. 

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