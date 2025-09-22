Keresés

Belföld

A szeretet himnusza a Sportarénában - Marsi Anikó és Kudlik Júlia, a két legenda, és egy közös üzenet + videó

2025. szeptember 22., hétfő 16:00 | Borsonline

Ez volt a legmegrendítőbb felszólalás a DPK rendezvényén. Egyikük a jelen, másikuk a múlt legendája, de most összefonódtak. Marsi Anikó a könnyeit nyelve beszélt arról, hogy a DPK rendezvényen találkozott élete példaképével, Kudlik Júliával, akinek szavai a szeretet erejéről mindenkit megérintettek.

  • A szeretet himnusza a Sportarénában - Marsi Anikó és Kudlik Júlia, a két legenda, és egy közös üzenet + videó

 Kudlik Júlia, a szeretet élő legendája

 A Digitális Polgári Körök (DPK) találkozója a Papp László Sportarénában nem csupán politikai esemény volt; egy olyan pillanattá vált, ahol a nemzet lelkiismerete is szót kapott. Ennek a megható fejezetnek pedig Kudlik Júlia, a magyar televíziózás megkérdőjelezhetetlen ikonja volt a főszereplője. A rendezvényen tett felszólalása mélyen megérintett mindenkit, és egy olyan üzenetet küldött, amely a politika zajától távol, a szívhez szól.

 A legendák találkozása

 Marsi Anikó, a TV2 népszerű műsorvezetője is részt vett az eseményen, és a Borsnak adott interjúban meghatottan mesélt arról, hogy élete egyik legkülönlegesebb élményét élte át, ugyanis először találkozott személyesen Kudlik Júliával. "Gyönyörű nő, kivételes és derűs személyiség" – fogalmazott Marsi Anikó, és szavaiból sugárzott a tisztelet, amivel a legendás kolléganője iránt viseltetik. Ez a találkozás nem csupán két televíziós személyiség összefonódása volt, hanem a generációk közötti híd, amely a szakma iránti alázatot és a média valódi küldetését fejezi ki, a közös értékek képviseletét.

 "A szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen"

 Kudlik Júlia a színpadra lépve nem politikai programot hirdetett, hanem a szeretet himnuszát idézte Pál apostol első leveléből a korintusiakhoz. "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a zengő cimbalom" – hangzottak el a felejthetetlen szavak, amelyek egy pillanat alatt csendet teremtettek a hatalmas arénában.

A legendás tévés azzal a mély bölcsességgel emlékeztette a magyar embereket, hogy a legmagasabb rendű cselekedetek és a legmélyebb hit is értelmetlen a szeretet nélkül. A DPK-találkozó tehát nemcsak a digitális honfoglalásról, a tudásról és a technológiáról szólt, hanem arról is, hogy a magyar emberek szívében a szeretet és a hit a legerősebb fegyver a gyűlölet és a megosztottság ellen. Kudlik Júlia szavai egy olyan nemzedéknek szóltak, amelynek meg kell tanulnia újra a szívvel látni, és felismerni, hogy a valódi összetartozás titka nem a hatalomban, hanem a szeretet erejében rejlik.

Forrás: Bors

Fotó: Canva

