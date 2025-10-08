A szeptembert is megnyerte a Fidesz-KDNP - mutatott rá legfrissebb kutatásában az Alapjogokért Központ+ videó

Megosztás itt:

Dornfeld László, Alapjogokért Központ: "A Tisza-adó kérdése az annyira mélyen beleégett a választópolgárokba, hogy 63 százalékuk úgy gondolja, hogy a Tisza valóban adóemelésre készül, vagy valószínűsíti ezt, hogy ez fog történni, ha kormányra kerülnek, és tegyük hozzá, hogy az még a Tisza szimpatizánsok körében is 32 százalékos. tehát látszik az, hogy még a saját szimpatizánsaik a harmada sem hiszi el azt, amit Magyar Péter az elmúlt egy- másfél hónapban bemutatott."

Az elemző hozzátette: a sorkatonaság visszaállítása, az adatszivárgás, vagy az újságírók vegzálása sem segít a helyzetükön, emiatt a Tisza további, októberi mélyrepülésére számítanak.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP erősen kezdte a szeptembert, főleg az Otthon start programnak köszönhetően, de a vállalkozóknak szánt 3 százalékos likviditási hitel is a kormánypártokat erősíti - ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzora értékelte.