A SZÉP-kártya továbbra is a belföldi turizmus motorja

A szeptember óta folyamatosan növekvő reálbérek hatására egyre inkább oldódik a lakosság óvatossági motívuma, ami visszatükröződik a fogyasztás, így a turisztikai fogyasztás növekedésében is. A családok - a SZÉP-kártyának is köszönhetően - nemcsak a boltokban költenek egyre többet, hanem többet is utaznak - írta az NGM.

