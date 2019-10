A szembesítés ellenére is hárítanak

Újabb részletek láttak napvilágot a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételből, amelyen Lackner Csaba kispesti MSZP-s képviselő beszélget társaival. A hanganyagok szerint Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója kapzsisága miatt összeveszett szövetségeseivel, és Burány Sándor szocialista országgyűlési képviselő támogatását is elvesztette. Évtizedes ismeretség köti össze Burány Sándor korábban az MSZP, jelenleg a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét és a kispesti vagyonkezelő MSZP-s igazgatóját, Kránitz Krisztiánt - írja a Magyar Nemzet. Továbbra is tagad Gajda Péter kispesti polgármester, és a botrány ellenére sem mond le pozíciójáról, szerinte a modern technika segítségével manipulálták a felvételeket. Tíz év alatt 170 nagyberuházást hajtott végre a fővárosi önkormányzat pénzügyi visszaélések nélkül - mondta a főpolgármester az ellenzék korrupciós botrányaira reagálva. Tarlós István közölte: nem örül a Karácsony Gergely mögött álló pártokról napvilágot látott visszaéléseknek, mert azok az önkormányzatiságra hoznak szégyent. A biztosan választók 53 százaléka Tarlós Istvánra, 40 százaléka Karácsony Gergelyre, 7százaléka Puzsér Róbertre szavazna, Berki Krisztiánnak jelenleg nincs azonosítható szavazótábora - derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából. Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz mohácsi szervezete, ugyanis Szekó József polgármester halála miatt csak az MSZP által támogatott Csorbai Ferencre lehet szavazni, aki így akár egyetlen szavazattal is a település vezetőjévé válhat. A kormány a családi otthonteremtési kedvezményen keresztül már félmillió magyar ember otthonteremtését tudta segíteni - közölte Novák Katalin államtitkár. Eddig 1,7 millió rezsiutalványt váltott be az arra jogosult 2,6 millió nyugdíjas – közölte Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. A jövő évben utólag megoldják a 3-as metró légkondicionálását, lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza - közölte Tarlós István harmadik ciklusára készülő főpolgármester. A magyar-román kétirányú gázszállítás lehetőségének megteremtésével tovább javul az ország gázellátásának biztonsága - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Csanádpalotán. Ötmilliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, amelyek fejlesztéseikkel magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását tervezik - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A vidéki városok közül elsőként Tatabányán vezették be az okostelefonos buszjegyvásárlás lehetőségét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve. Csaknem 14 milliárd forint uniós támogatásból 23 kilométeren árvízvédelmi fejlesztés valósult meg a Felső-Tiszán. A kormány kiemelt ágazatnak tekinti a repülőgépipart, és el szeretné érni, hogy Magyarország ne csak az autóipar, a közútijármű-ipar, hanem a repülőgépipar nyertesévé is váljon – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország kormánya a jövőben is mindent megtesz az ország biztonságának erősítéséért - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor felavatta a tárca által működtetett BM Heros Zrt. új üzemcsarnokát. Magyarország és Románia számára egyaránt hasznos lenne, ha a két ország szorosabbra fűzné kapcsolatait - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Aradon. Az illegális bevándorlók elosztási mechanizmusáról született máltai megállapodást dicsérte az Európa Tanács emberi jogi biztosa. Dunja Mijatovic döntő fontosságúnak nevezte a tengeri mentési műveletek kiterjesztését. A francia belügyminiszter lemondását és parlamenti vizsgálatot követelnek a jobboldali pártok a párizsi késelés kapcsán. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke közölte: a tárcavezetőnek végre vállalnia kell a felelősséget és távoznia kell. A francia belügyminiszter elismerte, hogy történtek hiányosságok a párizsi késelés kapcsán, de lemondani nem hajlandó - közölte Christophe Castaner a TF1 televízióban. Kormányalakítási megbízást adott Alexander Van der Bellen osztrák államfő Sebastian Kurznak, a szeptemberi előrehozott parlamenti választáson győztes Osztrák Néppárt vezetőjének. A polgári peres ügyekben illetékes legfőbb skóciai bíróság elvetette azt a keresetet, amelynek célja a rendezetlen Brexit tilalmának bírósági megerősítése lett volna. Több mint hatéves mélypontra romlott a befektetői hangulat az euróövezetben, mivel a központi bankok gazdaságélénkítő intézkedései nem tudták lecsillapítani a recessziós félelmeket - derült ki a Sentix gazdaságkutató intézet felméréséből. Elismerte parlamenti választási vereségét a vezető koszovói kormánypárt a voksok több mint háromnegyedének összeszámlálása után. Kadri Veseli, a Koszovói Demokrata Párt elnöke bejelentette, hogy ellenzékbe vonulnak. Az amerikai erők megkezdték a kivonulást Északkelet-Szíriából, miután Washington bejelentette: nem bonyolódik bele szíriai szövetségese, a helyi kurd fegyveres koalíció ellen indítandó török hadműveletbe - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. Donald Trump amerikai elnök a gazdasága teljes tönkretételével és megsemmisítésével fenyegette meg Törökországot Twitter-bejegyzésében. Több mint 100 ember vesztette életét és 6107-en sérültek meg az egy hete tartó kormányellenes tüntetéseken Irakban - a hadsereg elismerte, hogy túlzott erőszakot alkalmaztak a demonstrálókkal szemben. Pokolgépes merénylet végzett tíz emberrel a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban. Kínai tisztségviselők egyre kevésbé hajlandók tárgyalni a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott átfogó kereskedelmi megállapodásról - értesült a Bloomberg hírügynökség. Öten meghaltak - köztük négy gyerek - egy lakástűzben a Moszkva melletti Volokalamszkban. Japán járőrhajóval ütközött össze egy észak-koreai halászhajó a Japán-tengeren, az utóbbi jármű megrongálódott és félig elmerült - mindenki túlélte a balesetet. Csaknem kéttucatnyi tüntetőt vett őrizetbe a Scotland Yard, a nemzetközi környezetvédelmi tüntetéssorozat londoni demonstrációinak első napján. Az indiai Telangana államban elbocsátották az állami közlekedési vállalat 48 ezer alkalmazottját, mert a tilalom ellenére sztrájkoltak. A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter Ratcliffe kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat - jelentették be a stockholmi Karolinska Intézetben. Tradicionális dél-koreai felvonulással és az erre az alkalomra írt koreai zeneművel, a Rekviemmel búcsúztatták a Hableány hajó balesetének áldozatait Budapesten, az Olimpiai Parkban. Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre. Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere a Fővárosi Törvényszéken - az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja. Letartóztatott a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki bosszúból gyúlékony anyaggal teli, égő üvegeket dobott volt élettársa házára és autójára egy borsodi kistelepülésen. Mintegy 9 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök, miután elfogtak két drogárust és az őket ellátó terjesztőt Budapesten. Egy pénzváltó alkalmazottjait rabolta ki három férfi Debrecen egyik bevásárlóközpontjának parkolójában - közölte a rendőrség. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendőrség - az érdekképviseletek bevonásával - vizsgálja a teherforgalom gyorsításának lehetőségeit a határátkelőkön. Sigér Dávid szerint már a döntetlen is bravúr lenne a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vendégeként a magyar labdarúgó-válogatottól, amely csütörtökön Splitben játssza következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzését. Szoboszlai Dominik kisebb sérülése miatt nem csatlakozik az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.