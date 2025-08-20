A székesfehérvári szakemberek már a fertőzés megelőzésén dolgoznak + videó

Megosztás itt:

A fehérvári kórházban tíz napja fertőző a víz a szülészeten, a nőgyógyászaton, és egyébként több osztályon – így kezdte hergelni híveit Magyar Péter a székesfehérvári kórház dolgozói ellen pár nappal ezelőtt. A helyszínre sietett, azonban ott kiderült, hogy a fertőtlenítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Folyamatosan hazudik Tisza Párt elnöke megnyilvánulásaiban

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint az emberek viszont már átlátnak rajta, emiatt pedig egyre csökken a Tisza Párt népszerűsége.

A történelemből már ismert: a Magyar Péter megszólalásaihoz hasonló hazugságáradatot a magyarok döntő része elutasítja

– erről pedig már az Alapjogokért Központ főigazgatója beszélt. Szánthó Miklós szerint a Tisza párt elnöke a saját véleményét próbálja valóságként előadni.

A szakemberek dolgoznak a fertőzés elhárításán – erősítette meg Székesfehérvár polgármestere híradónknak.

Úgy döntöttünk, hogy mindenképpen egy megelőző fertőtlenítést ezekben az intézményekben elrendelünk. Ez szintén megtörtént már az elmúlt napokban. Következő hetekben pedig megvalósul maga ez a fertőtlenítés. És utána pedig, van már két olyan nagy létesítményünk, a stadion, illetve az aréna, ahol már működik egy olyan folyamatosan adagoló berendezés, amelyik gyakorlatilag megelőzi ezt a problémát

–mutatott rá a politikus.